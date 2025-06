England kassiert eine überraschende Heimniederlage und Harry Kane ist anschließend wegen einer umstrittenen Szene außer sich.

Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane hat nach der 1:3-Pleite der Three Lions in einem Freundschaftsspiel gegen Senegal am Mittwochabend deutliche Kritik an Schiedsrichterin Stephanie Frappart (Frankreich) geäußert.