"Wenn wir über die Bedeutung sprechen ...": Florian Wirtz wird von ehemaligem Liverpool-Star mit Harry Kane verglichen

"Stilistisch würde ich Wirtz wahrscheinlich mit Morgan Rogers oder Phil Foden vergleichen", sagte er zunächst und schob nach: "Wenn wir über die Bedeutung sprechen, würde ich Wirtz sogar mit Harry Kane vergleichen."

Wirtz brachte Heskey regelrecht ins Schwärmen. "Wenn man Wirtz Freiraum lässt, wird er einen killen", sagte der zweimalige WM-Teilnehmer mit England und ergänzte: "Seine Bewegungen sind klein, kurz und sehr präzise. Die anderen müssen darauf reagieren, und wenn man das nicht tut, ist er derjenige, der darunter leidet."

Nach großen Startschwierigkeiten hat sich Wirtz beim FC Liverpool zweifellos gefestigt und inzwischen sogar einen Stammplatz erarbeitet. Seit der Tor-Erlösung am 23. Dezember Ende Dezember scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Vier weitere Treffer folgten in den vergangenen Wochen.

Der Vergleich zu Kanes Status für die Three Lions hinkt dennoch gewaltig. Der Bayern-Torjäger trägt nicht nur Kapitänsbinde, sondern ist auch mit weitem Abstand Rekordtorschütze Englands. 78 Treffer erzielte der 32-Jährige in 112 Partien, gefolgt von Wayne Rooney (53 Tore, 120 Spiele) und Sir Bobby Charlton (49, 106).