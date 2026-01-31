Emile Heskey wurde von Wettbasis.com gefragt, mit wem er den deutschen Nationalspieler aus Englands Nationalmannschaft vergleichen wurde und überraschte mit seiner Antwort.
"Wenn wir über die Bedeutung sprechen ...": Florian Wirtz wird von ehemaligem Liverpool-Star mit Harry Kane verglichen
"Stilistisch würde ich Wirtz wahrscheinlich mit Morgan Rogers oder Phil Foden vergleichen", sagte er zunächst und schob nach: "Wenn wir über die Bedeutung sprechen, würde ich Wirtz sogar mit Harry Kane vergleichen."
Wirtz brachte Heskey regelrecht ins Schwärmen. "Wenn man Wirtz Freiraum lässt, wird er einen killen", sagte der zweimalige WM-Teilnehmer mit England und ergänzte: "Seine Bewegungen sind klein, kurz und sehr präzise. Die anderen müssen darauf reagieren, und wenn man das nicht tut, ist er derjenige, der darunter leidet."
Nach großen Startschwierigkeiten hat sich Wirtz beim FC Liverpool zweifellos gefestigt und inzwischen sogar einen Stammplatz erarbeitet. Seit der Tor-Erlösung am 23. Dezember Ende Dezember scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Vier weitere Treffer folgten in den vergangenen Wochen.
Der Vergleich zu Kanes Status für die Three Lions hinkt dennoch gewaltig. Der Bayern-Torjäger trägt nicht nur Kapitänsbinde, sondern ist auch mit weitem Abstand Rekordtorschütze Englands. 78 Treffer erzielte der 32-Jährige in 112 Partien, gefolgt von Wayne Rooney (53 Tore, 120 Spiele) und Sir Bobby Charlton (49, 106).
- Getty
Wirtz' Stotterstart wegen der "langsamen" Bundesliga?
Wirtz' Stotterstart begründete Heskey derweil mit der Diskrepanz zwischen der Premier League und Bundesliga. "Das Spiel ist in Deutschland langsamer, daher muss er sich erst noch an das Tempo gewöhnen, was einige Zeit dauern wird. Er muss sein Spiel und seine Denkweise beschleunigen", sagte er: "Außerdem muss er lernen, seine körperliche Stärke einzusetzen. Ich weiß, dass er klein ist, aber er kann trotzdem lernen, seinen Körper einzusetzen."
Heskey, der zwischen von 2002 bis 2004 das Trikot der Reds trug, betonte: "Sein Spiel und seine Fußballintelligenz sind sehr hoch, aber die Leute um ihn herum müssen auch verstehen, wie man läuft. Das Lustige daran ist, dass Mohamed Salah das früher auch gemacht hat, aber natürlich ist es schwieriger, wenn die Mannschaften mit einem tiefen Block spielen. Aber ein tiefer Block ist nichts Neues, das ist nur Taktik."
Nach seinem millionenschweren Wechsel von Bayer Leverkusen nach Liverpool steht Wirtz nach nun 31 Pflichtspielen bei immerhin zwölf Torbeteiligungen. Kane kommt für die Bayern auf 35 Treffer und vier Assists.
Florian Wirtz: Leistungsdaten für den FC Liverpool
- Spiele: 31
- Tore: 5
- Assists: 7
- Einsatzminuten: 2.220
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.