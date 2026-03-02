"Wenn ich so etwas bei einem Spieler von uns feststelle, notiere ich es sofort": Welches Verhalten Julian Nagelsmann extrem stört

"Wenn ich so etwas bei einem Spieler von uns feststelle, notiere ich es sofort", verriet Nagelsmann im Interview mit dem kicker, dass ihn die fehlende Freude über ein Tor extrem stört. Die Tendenz zu mangelnder Emotionalität falle ihm im Fußball ganz allgemein auf, die Olympischen Winterspiele boten ihm dabei kürzlich ein positives Kontrastprogramm.

"Ich finde gerade im olympischen Sport die Emotionalität herausragend", betonte Nagelsmann, der diese Eindrücke für seinen Job "schon mitnehmen" könne, "um die Jungs zu triggern, dass jede einzelne Aktion wichtig sein kann, dass man jede einzelne Aktion auch feiern kann. Eine gute Grätsche, ein gewonnener Zweikampf, ein guter Torabschluss oder eben auch das Tor."

Ein konkretes Vergleichsbeispiel aus seinen Erkenntnissen von der jüngsten Winter-Olympiade hatte der 38-Jährige auch parat: "Wenn im Ski Cross in der Vorrunde die ersten zwei weiterkommen, freuen die sich so extrem!" Im Fußball vermisse er hingegen "aufgrund der Häufigkeit der Spiele so ein bisschen die Emotionalität bei den sogenannten einfachen Siegen oder einfachen Toren."