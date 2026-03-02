Bundestrainer Julian Nagelsmann macht sich Notizen zum Torjubel seiner Spieler. Beziehungsweise zu dessen Ausbleiben.
"Wenn ich so etwas bei einem Spieler von uns feststelle, notiere ich es sofort": Welches Verhalten Julian Nagelsmann extrem stört
Julian Nagelsmann sieht Olympische Spiele als Vorbild für den Fußball
"Wenn ich so etwas bei einem Spieler von uns feststelle, notiere ich es sofort", verriet Nagelsmann im Interview mit dem kicker, dass ihn die fehlende Freude über ein Tor extrem stört. Die Tendenz zu mangelnder Emotionalität falle ihm im Fußball ganz allgemein auf, die Olympischen Winterspiele boten ihm dabei kürzlich ein positives Kontrastprogramm.
"Ich finde gerade im olympischen Sport die Emotionalität herausragend", betonte Nagelsmann, der diese Eindrücke für seinen Job "schon mitnehmen" könne, "um die Jungs zu triggern, dass jede einzelne Aktion wichtig sein kann, dass man jede einzelne Aktion auch feiern kann. Eine gute Grätsche, ein gewonnener Zweikampf, ein guter Torabschluss oder eben auch das Tor."
Ein konkretes Vergleichsbeispiel aus seinen Erkenntnissen von der jüngsten Winter-Olympiade hatte der 38-Jährige auch parat: "Wenn im Ski Cross in der Vorrunde die ersten zwei weiterkommen, freuen die sich so extrem!" Im Fußball vermisse er hingegen "aufgrund der Häufigkeit der Spiele so ein bisschen die Emotionalität bei den sogenannten einfachen Siegen oder einfachen Toren."
Nagelsmann: "... dann kannst du Fußball eigentlich sein lassen"
Entsprechend wichtig ist es Nagelsmann, dass seine Spieler emotional voll bei der Sache sind. "Wenn ich sehe, ein Spieler schießt ein Tor und jubelt nicht richtig, dann ist das für mich ein Marker, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn du dich über ein Tor nicht mal mehr richtig freust, dann kannst du Fußball eigentlich sein lassen, weil das das Salz in der Suppe ist."
Journalisten-Fragen nach Spielen, warum er "ein Tor so krass gefeiert" habe, kann der Bundestrainer daher überhaupt nicht nachvollziehen. "Tja, weil es bei dem Spiel halt um Tore geht. Wenn ich das nicht mehr feiere, dann muss ich einen anderen Job machen", so Nagelsmann.
Bei Olympia habe er "vor allem auf die alpinen Wettbewerbe geschaut", freute sich aber auch über die große Bühne für Randsportarten. "Curling zum Beispiel ist wohl die Sportart mit dem meisten Zuwachs gewesen. Ich habe letztens zufällig zwei Jungs reden gehört, von denen einer sagte, er wolle nun Curling machen", verriet Nagelsmann.
Wen nominiert Julian Nagelsmann für die WM 2026?
Im Sommer steht Nagelsmann mit seiner Mannschaft dann selbst voll im Fokus. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada will das DFB-Team um den Titel mitspielen, in der Gruppe bekommt man es mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun.
Vor der finalen WM-Vorbereitung stehen lediglich Ende März noch zwei Testspiele gegen die Schweiz und Ghana auf dem Programm. Der Kader für diese Partien wird laut Nagelsmann bereits umfangreiche Aufschlüsse über das deutsche WM-Aufgebot geben, für das er auch überraschende Entscheidungen ankündigte.
Deutschlands Gruppenspiele bei der WM 2026
- 14. Juni: Deutschland vs. Curacao
- 20. Juni: Deutschland vs. Elfenbeinküste
- 25. Juni: Deutschland vs. Ecuador