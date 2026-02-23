Wird Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande bereits nach einer Saison RB Leipzig verlassen? Interesse am flinken Außenbahnspieler soll es gleich von mehreren Vereinen geben. Laut Lothar Matthäus könnte Diomande eine magische Grenze knacken.
"Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen": Lothar Matthäus rechnet mit dreistelliger Millionen-Offerte für Bundesligastar
"Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir sicher. Dann werden sie ihn wahrscheinlich gehen lassen. Ich rede da aber jetzt von dreistelligen Millionenbeträgen", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler bei Sky90.
Diomande gehört mit acht Ligatreffern und sechs Assists in 22 Partien zu den Shootingstars der bisherigen Bundesliga-Saison und hat das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt - darunter angeblich auch das des Ligarivalen FC Bayern München.
- Getty Images
Der FC Bayern soll sich für Diomande interessieren
"Es ist immer schön, so etwas zu hören. Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen. Dafür ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin glücklich hier in Leipzig und möchte weiterhin voll fokussiert sein", sagte der Ivorer kürzlich der Bild.
Laut der Bild seien die Münchner bereit, für den Linksaußen maximal 60 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Eine Summe, die in Leipzig jedoch niemanden beeindruckt. "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt", betonte Leipzigs Oliver Mintzlaff bei Sky.
Bayern München ist nicht Diomandes Lieblingsklub
Matthäus riet kürzlich von einer Verpflichtung Diomandes ab: "Für einen Spieler, der an Diaz erst mal nicht vorbeikommt, ist das zu teuer. Das Geld kann sich Bayern sparen." Darüber hinaus dürfte ein möglicher Transfer Diomandes nach seinem Wechsel zur vom Rapper Jay-Z gegründeten Berateragentur Roc Nation auch juristisch komplexer werden.
Diomande selbst betonte, derzeit keinen Wechselwunsch zu hegen. "Eins kann ich versprechen: Ich werde nie mit meinem Klub streiten. Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden. Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich."
Ohnehin schlägt Diomandes Herz für einen anderen europäischen Topklub: "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen!", teilte er via Social Media mit.
Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bis 2030 ist er an die Sachsen vertraglich gebunden.
- Getty Images
Yan Diomande: Leistungsdaten in der Saison 2025/26 für RB Leipzig
- Spiele: 25
- Tore: 9
- Vorlagen: 7