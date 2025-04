Kane könnte noch den Rekord für die meisten EPL-Tore der Geschichte im Hinterkopf haben. Ein Grund für eine Rückkehr nach England?

Dietmar Hamann hat seine Gedanken zur Zukunft von Bayern Münchens Mittelstürmer Harry Kane zum Besten gegeben. Obwohl es einen lohnenden Grund für eine Rückkehr in die Premier League gäbe, glaubt der ehemalige FCB-Profi aber nicht an einen Wechsel in diesem Sommer.