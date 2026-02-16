Weltklub klopft angeblich wegen Transfer von Starspieler bei Borussia Dortmund an

Auch spanische Medien berichteten zuletzt ähnliches. Sky sprach im Dezember sogar von Gesprächen zwischen der Spielerseite und dem spanischen Meister, der auf der Suche nach einem günstigen Ersatz für Jules Kounde sei.

Der BVB habe grundsätzlich kein Interesse daran, Ryerson ziehen zu lassen, dürfte bei einem attraktiven Angebot jedoch ins Grübeln geraten. In Barcelona könnte der Norweger zudem einen deutlichen Gehaltssprung machen. Aktuell soll er rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen.