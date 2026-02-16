Schon in der Vergangenheit war Julian Ryerson mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, nun berichtet die Bild erneut über ein Interesse der Katalanen am rechten Schienenspieler von Borussia Dortmund.
Weltklub klopft angeblich wegen Transfer von Starspieler bei Borussia Dortmund an
- Getty Images Sport
Auch spanische Medien berichteten zuletzt ähnliches. Sky sprach im Dezember sogar von Gesprächen zwischen der Spielerseite und dem spanischen Meister, der auf der Suche nach einem günstigen Ersatz für Jules Kounde sei.
Der BVB habe grundsätzlich kein Interesse daran, Ryerson ziehen zu lassen, dürfte bei einem attraktiven Angebot jedoch ins Grübeln geraten. In Barcelona könnte der Norweger zudem einen deutlichen Gehaltssprung machen. Aktuell soll er rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen.
Ryersons Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028
Ryerson war 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin zu den Westfalen gewechselt und ist heute Stammspieler im Team von Trainer Niko Kovac. In der laufenden Saison kommt der Norweger wettbewerbsübergreifend bereits auf 13 Vorlagen. Allein vier davon gelangen ihm beim 4:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende. "Vier Assists in einem Spiel ist natürlich Wahnsinn. Wir haben nach dem Spiel einfach kurz mit ihm geflachst und gelacht", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl.
