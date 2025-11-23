"Weltklasse, wie ich meinen Körper reinstelle und durch die Beine abschließe": Nach fünf Toren in zwei Spielen führt für Julian Nagelsmann an diesem Stürmer kein Weg vorbei

Die jüngste Entdeckung beim BVB nach dem Spitzenspiel gegen Stuttgart ist eindeutig Maximilian Beier mit seiner Fähigkeit, auf einer für ihn ungewohnten, deutlich defensiveren Position zu agieren. Beier, der normalerweise im offensiven Mittelfeld oder auf der Stürmerposition zu Hause ist, wurde gegen den VfB als linker Schienenspieler eingesetzt, der im Angriff wie ein Flügelspieler, in der Defensive wie ein linker Außenverteidiger in einer Fünferkette agiert. Trainer Niko Kovac hatte ihn bereits beim zähen 1:0-Arbeitssieg gegen den FC Augsburg vor der Länderspielpause erstmals auf dieser Position ausprobiert. Während der Plan gegen Augsburg noch nicht wirklich aufging, funktionierte er gegen Stuttgart jedoch umso besser.

Beier war nämlich der beste Spieler in schwarzgelb. Defensiv, wo man vielleicht Schwierigkeiten hätte erwarten können, ließ er nichts anbrennen. Gleichzeitig trug er auch offensiv entscheidend bei - mit einem Tor und einer Vorlage. Als Linksverteidiger hatte Beier noch mehr Handlungsspielraum, um seine Stärken - Antritt und Schnelligkeit (nur Karim Adeyemi ist bei den Dortmundern schneller) - auszuspielen. Beim 2:0 etwa reagierte er nach Serhou Guirassys zunächst abgewehrtem Schuss am schnellsten und staubte aus kurzer Distanz ab. Beim zwischenzeitlichen 3:2 marschierte Beier von hinten eine lange Strecke mit, hätte sogar selbst abschließen können, entschied sich jedoch, den Ball noch einmal auf Adeyemi zu legen, der den Treffer nach schwierigen Tagen und seiner Waffenkontroverse besonders dringend benötigte.

Auf die Frage, was er aus dem Spiel mitnehme, antwortete Beier bei Sky: "Dass ich anscheinend auch links außen spielen kann. Nicht nur als Stürmer, nicht nur in der Pocket, sondern auch links außen". Ob im die Rolle auf Dauer gefalle, sagte er: "Offensiv, ja. Defensiv muss ich noch ein bisschen daran arbeiten. Aber das wird schon."

Für Kovac deutet sich daher ein kleines Luxusproblem an: Wenn Beier seine Leistungen auf diesem Niveau fortsetzt, könnte er sich als vielversprechende langfristige Lösung für die linke Außenbahn etablieren - eine Position, die mit Daniel Svensson jedoch bereits stark besetzt ist. Gegen Stuttgart kam der Schwede zwar von der Bank, normalerweise ist er jedoch die erste Wahl auf links außen: In neun seiner elf Bundesligaspiele stand er von Beginn an auf dem Platz.