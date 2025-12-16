FIFA The Best ceremonygetty
Marko Brkic

Weltfußballer Wahl heute live: Wer zeigt / überträgt FIFA The Best live im TV und Live Stream?

Bei den The-Best-Awards der FIFA wird heute der Weltfußballer 2025 vergeben. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Verleihung live verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag, den 16. Dezember, dreht sich in Doha, der Hauptstadt von Katar, alles um die Stars des Weltfußballs: In der Fairmont Katara Hall wird im Rahmen der FIFA-The-Best-Zeremonie der Weltfußballer 2025 gekürt. Neben der Top-Auszeichnung für die besten Spieler des Jahres werden zahlreiche weitere Ehrungen vergeben.

Wie Ihr die Verleihung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

    Fans in Deutschland können die Zeremonie live und kostenfrei auf der offiziellen FIFA-Website verfolgen. Dort geht der Livestream um 18 Uhr los.

  • Weltfußballer Wahl heute live: Wer zeigt / überträgt FIFA The Best live im TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    • Event: The Best FIFA Football Awards 2025
    • Datum: Dienstag, 16. Dezember 2025
    • Beginn: 18 Uhr
    • Ort: Fairmont Katara Hall, Doha (Katar)
    • Livestream: FIFA
    Weltfußballer Wahl heute live: Wer zeigt / überträgt FIFA The Best live im TV und Live Stream? Die Nominierten im Überblick

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Weltfußballer des Jahres

    NameTeam
    Ousmane DembeleParis Saint-Germain/Frankreich
    Achraf HakimiParis Saint-Germain/Marokko
    Harry KaneFC Bayern München/England
    Kylian MbappeReal Madrid/Frankreich
    Nuno MendesParis Saint-Germain/Portugal
    Cole PalmerFC Chelsea/England
    PedriFC Barcelona/Spanien
    RaphinhaFC Barcelona/Brasilien
    Mohamed SalahFC Liverpool/Ägypten
    VitinhaParis Saint-Germain/Portugal
    Lamine YamalFC Barcelona/Spanien

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Welttorhüter des Jahres

    NameTeam
    Alisson BeckerFC Liverpool/Brasilien
    Thibaut CourtoisReal Madrid/Belgien
    Gianluigi DonnarummaParis Saint-Germain/Manchester City/Italien
    Emiliano MartinezAston Villa/Argentinien
    Manuel NeuerFC Bayern München/Deutschland
    David RayaFC Arsenal/Spanien
    Yann SommerInter Mailand/Schweiz
    Wojciech SzczesnyFC Barcelona/Polen

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Welttrainer des Jahres

    NameTeam
    Javier AguirreMexiko
    Mikel ArtetaFC Arsenal
    Luis EnriqueParis Saint-Germain
    Hansi FlickFC Barcelona
    Enzo MarescaFC Chelsea
    Roberto MartinezPortugal
    Arne SlotFC Liverpool

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für die Weltfußballerin des Jahres

    NameTeam
    Sandy BaltimoreChelsea/Frankreich
    Nathalie BjörnChelsea/Schweden
    Aitana BonmatiBarcelona/Spanien
    Lucy BronzeChelsea/England
    Mariona CaldenteyArsenal/Spanien
    Temwa ChawingaKansas City Current/Malawi
    Kadidiatou DianiLyon/Frankreich
    Melchie DumornayLyon/Haiti
    Patri GuijarroBarcelona/Spanien
    Lindsey HeapsLyon/USA
    Lauren JamesChelsea/England
    Chloe KellyManchester City/Arsenal/England
    Ewa PajorBarcelona/Polen
    Claudia PinaBarcelona/Spanien
    Alexia PutellasBarcelona/Spanien
    Alessia RussoArsenal/England
    Leah WilliamsonArsenal/England

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für die Welttorhüterin des Jahres

    NameTeam
    Ann-Katrin BergerGotham FC/Deutschland
    Cata CollBarcelona/Spanien
    Christiane EndlerLyon/Chile
    Hannah HamptonChelsea/England
    Anna MoorhouseOrlando Pride/England
    Chiamaka NnadozieParis FC/Nigeria
    Phallon Tullis-JoyceManchester United/USA

    FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Trainer des Jahres bei den Frauen

    NameTeam
    Sonia BompastorChelsea
    Jonatan GiraldezWashington Spirit
    Seb HinesOrlando Pride
    Renee SlegersArsenal
    Sarina WiegmanEngland

