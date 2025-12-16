Weltfußballer Wahl heute live: Wer zeigt / überträgt FIFA The Best live im TV und Live Stream?

Am heutigen Dienstag, den 16. Dezember, dreht sich in Doha, der Hauptstadt von Katar, alles um die Stars des Weltfußballs: In der Fairmont Katara Hall wird im Rahmen der FIFA-The-Best-Zeremonie der Weltfußballer 2025 gekürt. Neben der Top-Auszeichnung für die besten Spieler des Jahres werden zahlreiche weitere Ehrungen vergeben.

Wie Ihr die Verleihung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.