Weltfußballer Wahl heute live: Wer zeigt / überträgt FIFA The Best live im TV und Live Stream?

FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Weltfußballer des Jahres
|Name
|Team
|Ousmane Dembele
|Paris Saint-Germain/Frankreich
|Achraf Hakimi
|Paris Saint-Germain/Marokko
|Harry Kane
|FC Bayern München/England
|Kylian Mbappe
|Real Madrid/Frankreich
|Nuno Mendes
|Paris Saint-Germain/Portugal
|Cole Palmer
|FC Chelsea/England
|Pedri
|FC Barcelona/Spanien
|Raphinha
|FC Barcelona/Brasilien
|Mohamed Salah
|FC Liverpool/Ägypten
|Vitinha
|Paris Saint-Germain/Portugal
|Lamine Yamal
|FC Barcelona/Spanien
FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Welttorhüter des Jahres
|Name
|Team
|Alisson Becker
|FC Liverpool/Brasilien
|Thibaut Courtois
|Real Madrid/Belgien
|Gianluigi Donnarumma
|Paris Saint-Germain/Manchester City/Italien
|Emiliano Martinez
|Aston Villa/Argentinien
|Manuel Neuer
|FC Bayern München/Deutschland
|David Raya
|FC Arsenal/Spanien
|Yann Sommer
|Inter Mailand/Schweiz
|Wojciech Szczesny
|FC Barcelona/Polen
FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Welttrainer des Jahres
|Name
|Team
|Javier Aguirre
|Mexiko
|Mikel Arteta
|FC Arsenal
|Luis Enrique
|Paris Saint-Germain
|Hansi Flick
|FC Barcelona
|Enzo Maresca
|FC Chelsea
|Roberto Martinez
|Portugal
|Arne Slot
|FC Liverpool
FIFA The Best 2025: Die Nominierten für die Weltfußballerin des Jahres
|Name
|Team
|Sandy Baltimore
|Chelsea/Frankreich
|Nathalie Björn
|Chelsea/Schweden
|Aitana Bonmati
|Barcelona/Spanien
|Lucy Bronze
|Chelsea/England
|Mariona Caldentey
|Arsenal/Spanien
|Temwa Chawinga
|Kansas City Current/Malawi
|Kadidiatou Diani
|Lyon/Frankreich
|Melchie Dumornay
|Lyon/Haiti
|Patri Guijarro
|Barcelona/Spanien
|Lindsey Heaps
|Lyon/USA
|Lauren James
|Chelsea/England
|Chloe Kelly
|Manchester City/Arsenal/England
|Ewa Pajor
|Barcelona/Polen
|Claudia Pina
|Barcelona/Spanien
|Alexia Putellas
|Barcelona/Spanien
|Alessia Russo
|Arsenal/England
|Leah Williamson
|Arsenal/England
FIFA The Best 2025: Die Nominierten für die Welttorhüterin des Jahres
|Name
|Team
|Ann-Katrin Berger
|Gotham FC/Deutschland
|Cata Coll
|Barcelona/Spanien
|Christiane Endler
|Lyon/Chile
|Hannah Hampton
|Chelsea/England
|Anna Moorhouse
|Orlando Pride/England
|Chiamaka Nnadozie
|Paris FC/Nigeria
|Phallon Tullis-Joyce
|Manchester United/USA
FIFA The Best 2025: Die Nominierten für den Trainer des Jahres bei den Frauen
|Name
|Team
|Sonia Bompastor
|Chelsea
|Jonatan Giraldez
|Washington Spirit
|Seb Hines
|Orlando Pride
|Renee Slegers
|Arsenal
|Sarina Wiegman
|England