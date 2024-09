Eintracht Frankfurt hat sich zu einem Bundesliga-Spitzenklub entwickelt. Welchen Trikotsponsor hat die Eintracht?

Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren in der oberen Tabellenregion der Bundesliga etabliert. In der Saison 2021/22 sorgten die Hessen durch den Sieg in der Europa League auf dem ganzen Kontinent für Furore.

Die Heimspiele der Eintracht sind stets ausverkauft, was beweist, dass der Bundesligist seine Beliebtheit zuletzt gesteigert hat.

Mit solchen Attributen lässt es sich gut werben. GOAL zeigt euch, wer der Trikotsponsor von Eintracht Frankfurt ist.