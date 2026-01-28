"Weit vor allen anderen": Angel Di Maria nennt seinen besten Trainer

Auf die Frage nach dem besten Trainer, den er in seiner Karriere gehabt hat, musste Di Maria im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung AS nicht lange überlegen: "Jose Mourinho."

Di Maria, der aktuell seine Laufbahn bei Rosario in seiner Heimat ausklingen lässt, erklärte: "Mourinho ist die Nummer eins, weit vor allen anderen, als Mensch und als Trainer, für das, was er dem Spieler, der Mannschaft und dem Verein gibt. Er hat mir alles gegeben, und ich werde ihm ewig dankbar sein."

Mourinho holte den 37-Jährigen 2010 zu den Königlichen: "Er hat sich dafür eingesetzt, dass ich nach einer für mich persönlich nicht guten WM zu Real Madrid wechseln konnte. Er hat mich darin bestärkt, für ihn zu spielen", sagte Di Maria.