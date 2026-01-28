Argentiniens Weltmeister Angel Di Maria hat auf seine lange Karriere zurückgeblickt und von seinem Ex-Trainer Jose Mourinho geschwärmt. Der Portugiese hatte Di Maria 2010 zu Real Madrid geholt - und hinterließ beim Flügelspieler einen bleibenden Eindruck.
"Weit vor allen anderen": Angel Di Maria nennt seinen besten Trainer
- Getty
Angel Di Maria über Jose Mourinho: "Ich werde ihm ewig dankbar sein"
Auf die Frage nach dem besten Trainer, den er in seiner Karriere gehabt hat, musste Di Maria im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung AS nicht lange überlegen: "Jose Mourinho."
Di Maria, der aktuell seine Laufbahn bei Rosario in seiner Heimat ausklingen lässt, erklärte: "Mourinho ist die Nummer eins, weit vor allen anderen, als Mensch und als Trainer, für das, was er dem Spieler, der Mannschaft und dem Verein gibt. Er hat mir alles gegeben, und ich werde ihm ewig dankbar sein."
Mourinho holte den 37-Jährigen 2010 zu den Königlichen: "Er hat sich dafür eingesetzt, dass ich nach einer für mich persönlich nicht guten WM zu Real Madrid wechseln konnte. Er hat mich darin bestärkt, für ihn zu spielen", sagte Di Maria.
Angel Di Maria will Jose Mourinho als Trainer nicht kopieren
Mourinho habe auch Einfluss bei Di Marias Entschluss gehabt, es nach der aktiven Karriere als Trainer zu probieren. "Ich werde versuchen, ich selbst zu sein, genau wie als Spieler. Als Spieler wollte ich nie jemand anderes sein - und als Trainer wird es genauso sein. Ich möchte mich in niemandem wiedererkennen", versprach Di Maria, Mourinhos Stil aber nicht kopieren zu wollen.
Während seiner langen Karriere in Europa lief Di Maria für Benfica Lissabon, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin auf - und damit nur für Top-Klubs. Er gewann mit Real die Champions League und wurde in Portugal, Spanien und Frankreich mit seinen Teams Meister.
Die Karriere von Angel Di Maria:
- 2006 - 2007: Rosario
- 2007 - 2010: Benfica
- 2010 - 2014: Real Madrid
- 2014 - 2015: Manchester United
- 2015 - 2022: PSG
- 2022 - 2023: Juventus Turin
- 2023 - 2025: Benfica
- seit 2025: Rosario