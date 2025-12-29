Sacha Boey hat beim FC Bayern München schon Länger keine wirkliche Zukunft mehr, er absolvierte sein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister im November. Nun enthüllte die Münchner Abendzeitung, warum das Tischtuch zwischen dem Verteidiger und Cheftrainer Vincent Kompany endgültig zerschnitten sein soll.
Kurioser Grund: Darum soll Sacha Boey den FC Bayern München wirklich verlassen müssen
Trainer Vincent Kompany soll demnach schon seit einiger Zeit immer unzufriedener mit der Arbeitseinstellung des 25-Jährigen gewesen sein. In einer Partie spitzte sich die Situation dem Bericht zufolge zu. Der Belgier hatte wohl eigentlich vor, den Rechtsverteidiger einzuwechseln, doch Boey ließ sich vor dem Tausch angeblich zu lange Zeit beim Umziehen.
Der FCB-Coach soll dermaßen verärgert gewesen sein über die Trantütigkeit des Rechtsverteidigers, dass er den geplanten Wechsel wieder strich und von diesem Moment an ihm keinerlei Chance mehr gab.
Sacha Boey erhielt zunächst überraschend viel Spielzeit
In der Tat spielte Boey über Wochen keine Rolle mehr in München. Nachdem er im September und Oktober überraschend viel Spielzeit erhalten hatte und in fünf aufeinanderfolgenden Partien sogar in der Startformation gestanden war, stand er danach am 1. November beim 3:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen auf dem Feld und wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt.
Danach stand er zunächst noch im Kader, erhielt jedoch keine Spielzeit mehr. Im Dezember fehlte eroffiziell krankheitsbedingt.
Da Boey nun endgültig keine Rolle mehr bei den Münchnern spielt, hören sich die Verantwortlichen wohl mittlerweile nicht mehr nur die Angebote anderer Vereine an, sondern streben aktiv danach, eine Trennung herbeizuführen. Bereits im Sommer war der deutsche Rekordmeister offen für einen Abgang bei einem passenden Angebot, wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte. Aufgrund der mangelnden Kaderbreite nach dem Abgang von Adam Aznou und den Verletzungen von Alphonso Davies, Hiroki Ito und Josip Stanisic durfte der Außenverteidiger dann doch zunächst bleiben.
Jetzt sei man an der Säbener Straße jedoch bei einem passenden Angebot schnell gesprächsbereit, heißt es. Die Hoffnungen liegen hierbei auf Crystal Palace. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sucht aktuell Verstärkung auf der rechten Abwehrseite. Glasner pflegt zudem ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Freund arbeitete von 2006 bis 2023 in verschiedenen Positionen für RB Salzburg, während Glasner zunächst als Sportkoordinator beim österreichischen Topklub tätig war, bevor er in den Saisons 2012/2013 und 2013/2014 als Co-Trainer angestellt war.
Sacha Boey: Das sind seine Wechseloptionen
Bereits Ende November berichtete der Bild-Podcast "Bayern Insider", dass eine erste lose Anfrage von Palace eingegangen sein soll. Genaue Details müssten noch geklärt werden, doch eine Einigung scheint möglich. Die Münchner müssten bei Boey jedoch ein dickes Transferminus in Kauf nehmen. Wie die Bild berichtete, sei ein Verkauf für 15 Millionen Euro Ablöse allerdings schon im Bereich des Möglichen. 2024 hatte der FCB noch 30 Millionen Euro an Galatasaray überwiesen, um sich die Dienste des Rechtsfußes zu sichern.
Sollte ein Wechsel zu Palace in die Premier League platzen, stehen wohl auch weitere Optionen bereit. Vereine wie Olympique Lyon, AS Monaco, FC Sevilla und sein Ex-Klub Galatasaray wurden bereits als Interessenten genannt.
Sacha Boey beim FC Bayern: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Bundesliga: 9 Einsätze (5-mal Startelf)
- Champions League: 2 Einsätze (0-Mal Startelf)
- DFB-Pokal: 2 Einsätze (1-mal Startelf)
- Supercup: 1 Einsatz (0-Mal Startelf)
- Einsatzminuten: 625