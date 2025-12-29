Kurioser Grund: Darum soll Sacha Boey den FC Bayern München wirklich verlassen müssen

In der Tat spielte Boey über Wochen keine Rolle mehr in München. Nachdem er im September und Oktober überraschend viel Spielzeit erhalten hatte und in fünf aufeinanderfolgenden Partien sogar in der Startformation gestanden war, stand er danach am 1. November beim 3:0-Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen auf dem Feld und wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Danach stand er zunächst noch im Kader, erhielt jedoch keine Spielzeit mehr. Im Dezember fehlte eroffiziell krankheitsbedingt.

Da Boey nun endgültig keine Rolle mehr bei den Münchnern spielt, hören sich die Verantwortlichen wohl mittlerweile nicht mehr nur die Angebote anderer Vereine an, sondern streben aktiv danach, eine Trennung herbeizuführen. Bereits im Sommer war der deutsche Rekordmeister offen für einen Abgang bei einem passenden Angebot, wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte. Aufgrund der mangelnden Kaderbreite nach dem Abgang von Adam Aznou und den Verletzungen von Alphonso Davies, Hiroki Ito und Josip Stanisic durfte der Außenverteidiger dann doch zunächst bleiben.

Jetzt sei man an der Säbener Straße jedoch bei einem passenden Angebot schnell gesprächsbereit, heißt es. Die Hoffnungen liegen hierbei auf Crystal Palace. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner sucht aktuell Verstärkung auf der rechten Abwehrseite. Glasner pflegt zudem ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Freund arbeitete von 2006 bis 2023 in verschiedenen Positionen für RB Salzburg, während Glasner zunächst als Sportkoordinator beim österreichischen Topklub tätig war, bevor er in den Saisons 2012/2013 und 2013/2014 als Co-Trainer angestellt war.