Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem FC Bayern München erneut die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Xaver Schlager empfohlen, der RB Leipzig mit Vertragsende im Sommer verlassen wird.
"Weil er hier vor der Haustür spielt": FC Bayern München wird erneut die Verpflichtung eines Bundesligastars empfohlen
Xaver Schlager zum FC Bayern München? "Er würde keine Ablöse kosten"
"Er würde keine Ablöse kosten, kennt die Bundesliga. Er wäre zum Beispiel ein Spieler, wo ich sagen würde, dass er passen würde", brachte Matthäus Schlager gegenüber t-online als Nachfolger für Leon Goretzka ins Spiel. Dass der deutsche Nationalspieler und der FCB ab Saisonende getrennte Wege gehen, steht bekanntlich bereits fest.
Zwar sei Schlager "kein Spieler, der Bayern wahrscheinlich zwei Klassen besser macht. Aber ganz sicher kannst du dich auf ihn verlassen, ähnlich wie bei Konrad Laimer", zog Matthäus Parallelen zu Schlagers österreichischem Landsmann, der 2023 ebenfalls ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt war und für Bayern mittlerweile enorm wichtig ist.
Xaver Schlager verletzte sich zuletzt gegen den BVB
Schlager war 2022 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt. In den vergangenen zwei Jahren wurde der 28-Jährige immer wieder von schwerwiegenden Verletzungsproblemen zurückgeworfen, verpasste beispielsweise die EM 2024 aufgrund eines Kreuzbandrisses. Wenn er gesund war, nahm Schlager bei RB aber stets eine wichtige Rolle im Mittelfeldzentrum ein, so auch in der laufenden Saison.
Bis dato steht der österreichische Nationalspieler in 2025/26 bei 23 Einsätzen, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen. Bitter jedoch: Beim 2:2 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende zog sich Schlager eine Adduktorenverletzung zu und fehlt voraussichtlich bis Ende März.
Leipzig hätte den Mittelfeldmann gerne über den Sommer hinaus an sich gebunden. Anfang Februar mussten die Sachsen jedoch verkünden, dass Schlager seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und nach Ende dieser Spielzeit ablösefrei wechselt: "Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren", sagte Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer zu dem nahenden Abschied.
Schlager betonte derweil, dass er den Wunsch verspüre, "noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren". Der anstehende Wechsel sei "keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues."
Xaver Schlager ein Kandidat für die Goretzka-Nachfolge beim FC Bayern? "Sollte er eigentlich sein"
Schon kurz nach Bekanntwerden von Schlagers Entscheidung hatte Matthäus ihn bei Bayern ins Gespräch gebracht. Nun bekräftigte der TV-Experte, er könne sich "vorstellen, dass Xaver Schlager auf seine Art und Weise ein Kandidat wäre für die Nachfolge von Goretzka. Das sollte er eigentlich sein, weil wir ihn kennen und er hier vor der Haustür spielt."
Seine Qualität in Verbindung mit der wegfallenden Ablöse macht Schlager aber natürlich nicht nur für die Bayern sehr interessant. Mit Juventus Turin wird auch einem weiteren europäischen Spitzenklub hartnäckig Interesse an dem Noch-Leipziger nachgesagt, zudem soll Tottenham Hotspur Schlager genau im Auge haben.
Beim FCB wird die Nachbesetzung des Kaderplatzes von Goretzka derweil eines der Hauptthemen des kommenden Sommers. Auch Noel Aseko, aktuell noch an Zweitligist Hannover 96 verliehen und dort mit starker Entwicklung auf sich aufmerksam machend, kommt dafür infrage. Hannover hat zwar eine Kaufoption für den 20-Jährigen, Bayern könnte Aseko aber wohl für nur 1,4 Millionen Euro zurückkaufen. Der Vertrag des deutschen U21-Nationalspieler beim FCB läuft bis 2028, Trainer Vincent Kompany gilt als großer Fan von Aseko.
Eine weitere interne Option für das Goretzka-Erbe und damit den Platz hinter dem arrivierten Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic ist Tom Bischof. Der 20-Jährige kam vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim, ist in der Hierarchie auf seiner angestammten Position als Sechser oder Achter aber derzeit nur die Nummer 4 hinter Kimmich, Pavlovic und Goretzka. Bei seinen längeren Einsätzen setzte Kompany Bischof daher bis dato meist als Links- oder Rechtsverteidiger ein.
