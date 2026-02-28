"Weil er hier vor der Haustür spielt": FC Bayern München wird erneut die Verpflichtung eines Bundesligastars empfohlen

Schon kurz nach Bekanntwerden von Schlagers Entscheidung hatte Matthäus ihn bei Bayern ins Gespräch gebracht. Nun bekräftigte der TV-Experte, er könne sich "vorstellen, dass Xaver Schlager auf seine Art und Weise ein Kandidat wäre für die Nachfolge von Goretzka. Das sollte er eigentlich sein, weil wir ihn kennen und er hier vor der Haustür spielt."

Seine Qualität in Verbindung mit der wegfallenden Ablöse macht Schlager aber natürlich nicht nur für die Bayern sehr interessant. Mit Juventus Turin wird auch einem weiteren europäischen Spitzenklub hartnäckig Interesse an dem Noch-Leipziger nachgesagt, zudem soll Tottenham Hotspur Schlager genau im Auge haben.

Beim FCB wird die Nachbesetzung des Kaderplatzes von Goretzka derweil eines der Hauptthemen des kommenden Sommers. Auch Noel Aseko, aktuell noch an Zweitligist Hannover 96 verliehen und dort mit starker Entwicklung auf sich aufmerksam machend, kommt dafür infrage. Hannover hat zwar eine Kaufoption für den 20-Jährigen, Bayern könnte Aseko aber wohl für nur 1,4 Millionen Euro zurückkaufen. Der Vertrag des deutschen U21-Nationalspieler beim FCB läuft bis 2028, Trainer Vincent Kompany gilt als großer Fan von Aseko.

Eine weitere interne Option für das Goretzka-Erbe und damit den Platz hinter dem arrivierten Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic ist Tom Bischof. Der 20-Jährige kam vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim, ist in der Hierarchie auf seiner angestammten Position als Sechser oder Achter aber derzeit nur die Nummer 4 hinter Kimmich, Pavlovic und Goretzka. Bei seinen längeren Einsätzen setzte Kompany Bischof daher bis dato meist als Links- oder Rechtsverteidiger ein.