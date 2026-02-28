Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV und Live Stream?

Am Samstagabend steigt in Dortmund das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Obwohl die Münchner mit klarem Vorsprung an der Spitze stehen, bleibt die Partie richtungsweisend im Meisterrennen. Mit einem Sieg vor eigenem Publikum könnte der BVB den Abstand verkürzen und den Druck auf den Branchenprimus erhöhen. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Wer zeigt/überträgt Borussia Dortmund vs Bayern München heute live im Free-TV und Livestream?

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Die Vorberichterstattung zum Topspiel beginnt auf Sky Sport Bundesliga (UHD) bereits um 17:30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus. Auch im Livestream kann das Spiel verfolgt werden – über die Plattformen Sky Go und WOW, für deren Nutzung jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Bei Borussia Dortmund hat sich die Personallage zuletzt etwas verbessert, bleibt aber angespannt. Mit Kapitän Emre Can und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck stehen zwei wichtige Führungsspieler wieder zur Verfügung und sorgen vor allem im Zentrum und in der Defensive für mehr Stabilität. Beide könnten im Klassiker erneut eine Schlüsselrolle einnehmen.

Dennoch ist Trainer Niko Kovac weiterhin zu Umstellungen gezwungen, insbesondere in der Abwehr. Rechtsverteidiger Julian Ryerson fehlt gesperrt, als Ersatz bietet sich Yan Couto an. Außerdem fallen die verletzten Verteidiger Niklas Süle und Filippo Mané weiterhin aus, wodurch die Optionen in der Defensive begrenzt bleiben. In der Offensive hingegen ist Dortmund personell gut aufgestellt und will die Ausfälle hinten durch Druck nach vorne kompensieren.

Auch beim FC Bayern bereitet vor allem die Abwehr Sorgen. Alphonso Davies fällt mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel sicher aus und verpasst das Spiel in Dortmund, wodurch Tempo und Offensivkraft über die linke Seite fehlen. Trainer Vincent Kompany muss die Viererkette umbauen, mögliche Alternativen sind Konrad Laimer oder Hiroki Ito, wobei Laimer nach überstandenen Problemen wieder zur Verfügung steht. Leichte Fragezeichen gibt es zudem hinter mehreren Spielern, die unter der Woche angeschlagen waren, deren Einsatz aber grundsätzlich möglich erscheint. Auch Manuel Neuer hat nach seinem Muskelfaserriss das Training wieder aufgenommen und könnte überraschend doch im Tor stehen, eine endgültige Entscheidung fällt jedoch kurzfristig. Trotz der Ausfälle kann Bayern in Mittelfeld und Angriff weitgehend aus dem Vollen schöpfen.

