Weil er den Meistertitel auf dem Platz feiern wollte: Hat Bayern Münchens Harry Kane gegen eine Regel der DFL verstoßen?

Nachdem Leroy Sané in der 83. Minute das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für den FC Bayern München im Spiel bei RB Leipzig und damit der vermeintliche Treffer zum Gewinn des Meistertitels gelungen war, machte sich der gelbgesperrte Harry Kane von der Tribüne aus auf den Weg in den Innenraum. Am Spielfeldrand wartete der Engländer dort dann auf den Abpfiff, um möglichst schnell mit seinen Teamkollegen den Meistertitel bejubeln zu können. Hat er damit eigentlich gegen eine Regel der DFL verstoßen?