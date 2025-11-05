Weil er beim FC Bayern München angeblich ein XXL-Gehalt bekommt! Bei Alexander Nübel ist eine drastische Maßnahme denkbar

Bereits zuletzt hatte der Pay-TV-Sender Sky berichtet, dass der VfB für die kommende Spielzeit nicht mehr mit Nübel, dessen Leihe im kommenden Sommer endet, plant. Der 29-Jährige müsste dann also zunächst nach München zurück.

Ob er jedoch dort trotz seines bis 2029 datierten Vertrags eine Perspektive besitzt, ist mehr als fraglich. Informationen der Sport Bild zufolge erhält Nübel beim FCB ein Gehalt von rund elf Millionen Euro jährlich.

Nicht nur dieses üppige Salär stellt einen Knackpunkt in Nübels Zukunftsplanung dar, da er dieses bei einem anderen Klub aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr kassieren könnte. Zudem stellt sich die Frage nach der Zukunft von FCB-Stammkeeper Manuel Neuer.

Sollte der 39-Jährige auch in der kommenden Saison weiter für die Münchner zwischen den Pfosten stehen - was mehr als denkbar ist -, dann sei laut des Berichts sogar eine vorzeitige Vertragsauflösung bei Nübel denkbar. Dies würde ihm eine satte Abfindung bescheren.