Die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel, bereits in der zweiten Saison in Folge vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart verliehen, ist ab der kommenden Spielzeit weiter ungeklärt. Angeblich könnte das hohe Gehalt des deutschen Nationalspielers eventuell zu einem vorzeitigen Ende seines Vertrags beim Rekordmeister sorgen.
Weil er beim FC Bayern München angeblich ein XXL-Gehalt bekommt! Bei Alexander Nübel ist eine drastische Maßnahme denkbar
Vorzeitige Vertragsauflösung bei Alexander Nübel scheint denkbar
Bereits zuletzt hatte der Pay-TV-Sender Sky berichtet, dass der VfB für die kommende Spielzeit nicht mehr mit Nübel, dessen Leihe im kommenden Sommer endet, plant. Der 29-Jährige müsste dann also zunächst nach München zurück.
Ob er jedoch dort trotz seines bis 2029 datierten Vertrags eine Perspektive besitzt, ist mehr als fraglich. Informationen der Sport Bild zufolge erhält Nübel beim FCB ein Gehalt von rund elf Millionen Euro jährlich.
Nicht nur dieses üppige Salär stellt einen Knackpunkt in Nübels Zukunftsplanung dar, da er dieses bei einem anderen Klub aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr kassieren könnte. Zudem stellt sich die Frage nach der Zukunft von FCB-Stammkeeper Manuel Neuer.
Sollte der 39-Jährige auch in der kommenden Saison weiter für die Münchner zwischen den Pfosten stehen - was mehr als denkbar ist -, dann sei laut des Berichts sogar eine vorzeitige Vertragsauflösung bei Nübel denkbar. Dies würde ihm eine satte Abfindung bescheren.
VfB Stuttgart hat wohl keinen Bedarf an Alexander Nübel
Für den amtierenden DFB-Pokalsieger aus Stuttgart kommt dagegen weder ein erneutes Leihgeschäft noch eine feste Verpflichtung von Nübel in Frage, da sowohl die fällige Ablösesumme von kolportierten 20 bis 25 Millionen Euro als auch das hohe Gehalt des Torwarts zu teuer für die Schwaben wären. Zuletzt sollen die Münchner dem Vernehmen nach zwei Drittel des Salärs übernommen haben.
Zudem besteht am Neckar wohl ohnehin kein Bedarf an einer Weiterbeschäftigung Nübels. Dort soll künftig nämlich Youngster Dennis Seimen eine Chance bekommen.
Der 19-Jährige gilt als eines der größten Torwarttalente Deutschlands und ist von den Stuttgarter Verantwortlichen auf lange Sicht als Nummer eins eingeplant. Seimen ist aktuell noch in die 2. Bundesliga an den aktuellen Tabellenführer SC Paderborn 07 verliehen.
Nach elf Spieltagen kassierte Seimen erst zehn Gegentore und spielte viermal zu Null. Intern sind beim VfB alle Entscheider laut Sky davon überzeugt, dass Seimen trotz seines jungen Alters schon die Qualität hat, in der Bundesliga zu bestehen.
- Getty Images
Alexander Nübel muss womöglich auf viel Geld verzichtet
Nübel wird also außerhalb Münchens auf viel Geld verzichten müssen, sollte es ihn nicht zu den zahlungskräftigen Engländer verschlagen. Die Sport Bild schreibt, dass er im Frühjahr die Gespräche mit dem FC Bayern aufnehmen will, um seine Perspektive auszuloten.
Der VfB stellt ihm derweil ein ausgezeichnetes Bewerbungsschreiben aus. "Alex zeigt in der Bundesliga Woche für Woche starke Leistungen. Diese Stabilität auf höchstem Leistungslevel hat ihn bis in den Kreis der Nationalmannschaft geführt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Alex hat mit seinem Spiel in den vergangenen zwei Jahren dazu beigetragen, den VfB auf ein neues Niveau zu heben. Er war vom ersten Tag an ein Gewinn für den VfB. Natürlich sind wir glücklich, dass er bei uns im Tor steht. Was dann im Sommer passiert, werden wir sehen."
Alexander Nübel: Die Stationen seiner Profikarriere
- 2014-2015: SC Paderborn 07
- 2015-2020: FC Schalke 04
- seit 2020: FC Bayern München
- 2021–2023: AS Monaco (Leihe)
- 2023-: VfB Stuttgart (Leihe)