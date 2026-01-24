FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Wegen verschossenem Elfmeter: Ex-Mitspieler macht sich über Bayern-Stürmer Harry Kane lustig

Vom Punkt scheitert Harry Kane so gut wie nie. Entsprechend bietet es Stoff für lieb gemeinte Sticheleien, wenn er mal nicht trifft.

  • Harry Kane scheiterte gegen Saint-Gilloise vom Elfmeterpunkt

    Nachdem der Engländer den ersten Elfmeter in der 55. Minute souverän verwandelt hatte, setzte er den zweiten wenig später an die Latte und verpasste damit seinen 100. Treffer vom Punkt im 112. Versuch. Dafür wurde Kane nach der Partie von seinem früheren Tottenham-Mitspieler Toby Alderweireld augenzwinkernd aufgezogen. "Er ist ein fantastischer Mensch, aber auch ein echter Gewinner. Nach jeder Trainingseinheit hat er mindestens 15 Elfmeter geschossen. Ab jetzt werden es wohl 16 sein, oder? Schließlich hat er einen verschossen!", sagte der Belgier, der bei der Partie als TV-Experte an der Seitenlinie im Einsatz war.

    Zwischen 2015 und 2021 spielten Kane und Alderweireld sechs Jahre gemeinsam bei den Spurs. Alderweireld weiter: "Wenn ich meinen früheren Tottenham-Teamkollegen höre, ist das immer etwas Besonderes. In der Saison 2014/15, als ich ein Jahr lang für Southampton gespielt habe, wurde Kane noch als 'One-Season-Wonder' bezeichnet. Seitdem hat er jede Saison mindestens 30 Elfmeter verwandelt!"

    Harry Kane ärgert sich über verschossenen Elfmeter für den FC Bayern

    Kane selbst "ist natürlich enttäuscht, zu verschießen", gab er zu, "aber es bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Ich werde daraus lernen, das gehört zum Spiel dazu, deshalb übe ich ja." Dabei sei sein Schuss in der 81. Minute "der fast perfekte Elfmeter" gewesen, "aber ich habe den Ball etwas zu sehr angehoben" - und so knallte er an die Latte statt ins Tor.

  • FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

    DatumUhrzeitBegegnung
    Samstag, 24. Januar15.30 UhrFC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
    Mittwoch, 28. Januar21 UhrPSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
    Samstag, 31. Januar18.30 UhrHamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
    Sonntag, 8. Februar17.30 UhrFC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
    Mittwoch, 11. Februar20.45 UhrFC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
0