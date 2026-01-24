Harry Kane erzielte beim 2:0-Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise unter der Woche beide Treffer. Gleichzeitig ereignete sich dabei eine Seltenheit.
Wegen verschossenem Elfmeter: Ex-Mitspieler macht sich über Bayern-Stürmer Harry Kane lustig
Harry Kane scheiterte gegen Saint-Gilloise vom Elfmeterpunkt
Nachdem der Engländer den ersten Elfmeter in der 55. Minute souverän verwandelt hatte, setzte er den zweiten wenig später an die Latte und verpasste damit seinen 100. Treffer vom Punkt im 112. Versuch. Dafür wurde Kane nach der Partie von seinem früheren Tottenham-Mitspieler Toby Alderweireld augenzwinkernd aufgezogen. "Er ist ein fantastischer Mensch, aber auch ein echter Gewinner. Nach jeder Trainingseinheit hat er mindestens 15 Elfmeter geschossen. Ab jetzt werden es wohl 16 sein, oder? Schließlich hat er einen verschossen!", sagte der Belgier, der bei der Partie als TV-Experte an der Seitenlinie im Einsatz war.
Zwischen 2015 und 2021 spielten Kane und Alderweireld sechs Jahre gemeinsam bei den Spurs. Alderweireld weiter: "Wenn ich meinen früheren Tottenham-Teamkollegen höre, ist das immer etwas Besonderes. In der Saison 2014/15, als ich ein Jahr lang für Southampton gespielt habe, wurde Kane noch als 'One-Season-Wonder' bezeichnet. Seitdem hat er jede Saison mindestens 30 Elfmeter verwandelt!"
- Getty
Harry Kane ärgert sich über verschossenen Elfmeter für den FC Bayern
Kane selbst "ist natürlich enttäuscht, zu verschießen", gab er zu, "aber es bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Ich werde daraus lernen, das gehört zum Spiel dazu, deshalb übe ich ja." Dabei sei sein Schuss in der 81. Minute "der fast perfekte Elfmeter" gewesen, "aber ich habe den Ball etwas zu sehr angehoben" - und so knallte er an die Latte statt ins Tor.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 24. Januar 15.30 Uhr FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga) Mittwoch, 28. Januar 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League) Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga) Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga) Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)