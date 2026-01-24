Wegen verschossenem Elfmeter: Ex-Mitspieler macht sich über Bayern-Stürmer Harry Kane lustig

Nachdem der Engländer den ersten Elfmeter in der 55. Minute souverän verwandelt hatte, setzte er den zweiten wenig später an die Latte und verpasste damit seinen 100. Treffer vom Punkt im 112. Versuch. Dafür wurde Kane nach der Partie von seinem früheren Tottenham-Mitspieler Toby Alderweireld augenzwinkernd aufgezogen. "Er ist ein fantastischer Mensch, aber auch ein echter Gewinner. Nach jeder Trainingseinheit hat er mindestens 15 Elfmeter geschossen. Ab jetzt werden es wohl 16 sein, oder? Schließlich hat er einen verschossen!", sagte der Belgier, der bei der Partie als TV-Experte an der Seitenlinie im Einsatz war.

Zwischen 2015 und 2021 spielten Kane und Alderweireld sechs Jahre gemeinsam bei den Spurs. Alderweireld weiter: "Wenn ich meinen früheren Tottenham-Teamkollegen höre, ist das immer etwas Besonderes. In der Saison 2014/15, als ich ein Jahr lang für Southampton gespielt habe, wurde Kane noch als 'One-Season-Wonder' bezeichnet. Seitdem hat er jede Saison mindestens 30 Elfmeter verwandelt!"