Jamie Bynoe-Gittens ist der Verlierer des Wintertransfers von Jadon Sancho. Der unzufriedene Youngster soll über einen Wechsel nachdenken.

Die Rückkehr von Jadon Sancho zur Borussia Dortmund wird bisher von vielen mit gemischten Gefühlen bewertet. Doch einer hat dabei kaum eine Freude: Jamie Bynoe-Gittens. Der 19-Jährige, bei Sanchos Ankunft in fünf der letzten sechs Spiele in der Startelf, verlor den Stammplatz an seinen Landsmann.

Laut den Ruhr Nachrichten ist der Youngster unzufrieden mit seiner Spielzeit seit dem Winter und denkt offenbar über einen möglichen Wechsel im Sommer nach. Auch eine Leihe könnte eine Option werden.