Wegen ihm sind die Fans stinksauer auf Erik ten Hag: Bei Manchester United gibt es unter Ruben Amorim schon einen großen Gewinner

Unter dem neuen Trainer Ruben Amorim scheint es für Manchester United aufwärts zu gehen. Vor allem ein Spieler profitiert ganz besonders.

Einige Fans von Manchester United waren am Sonntag stinksauer. Durchaus bemerkenswert, hatten ihre Red Devils doch den FC Everton in Old Trafford mit 4:0 in die Schranken gewiesen und dabei den zweiten höchst unterhaltsamen Sieg in Serie unter dem neuen Teammanager Ruben Amorim eingefahren.

Der Groll der Anhänger richtete sich nach dem Erfolg auch nicht unmittelbar gegen etwas, das während der Partie passiert war, sondern vielmehr gegen ihren Ex-Trainer Erik ten Hag. Sicher, der Niederländer war zum Ende seiner Amtszeit bei Uniteds Fans nicht mehr sonderlich beliebt, aber nun ergab sich für sie nochmal eine Gelegenheit, so richtig gegen ihn zu wettern. Der Grund: Die erneut herausragende Leistung von Amad Diallo und die Erinnerung daran, dass der 22-Jährige unter Amorims Vorgänger kaum eine Rolle gespielt hatte.

Ten Hag setzte in den letzten eineinhalb Jahren auf der rechten Außenbahn vorwiegend auf 95-Millionen-Flop Antony und angesichts Diallos Vorstellung trieb dies den Anhängern des englischen Rekordmeisters die Zornesröte ins Gesicht. Bei Social Media hieß es unter anderem, ten Hags Umgang mit dem Ivorer sei "kriminell" gewesen und der Ex-Ajax-Coach solle dafür "eingebuchtet werden".

Nun, ob es zielführend ist, angesichts von Diallos Aufblühen gegen den ehemaligen Trainer nachzutreten, sei mal dahingestellt. Die deutlich bessere Option wäre es wohl, sich darüber zu freuen, welch außergewöhnlichen Spieler United da in seinen Reihen hat.