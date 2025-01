Wegen ihm dürfen keine Scouts des FC Liverpool mehr zu Chelseas Jugendspielen! Das größte Talent des LFC will den Ballon d'Or gewinnen

Chelsea verlor den Youngster im Sommer 2024 an einen Premier-League-Konkurrenten. Beim LFC feierte der 16-Jährige am Wochenende sein Profidebüt.

Der FC Liverpool verstärkte seinen Kader für die Saison 2024/25 kaum. Insgesamt wurden nur zwei Spieler verpflichtet, und einer davon - Giorgi Mamardashvili - wird erst im nächsten Sommer an die Anfield Road kommen. Am 4. September gaben die Reds dann aber doch einen weiteren Transfer bekann: Rio Ngumoha, eine der am höchsten eingeschätzten Nachwuchsspieler Englands, kam vom Ligarivalen FC Chelsea.

Der Transfer schlug einigermaßen hohe Wellen. Die Blues beschwerten sich und gingen so weit, Liverpool-Scouts nicht mehr bei ihren Jugendspielen zuzulassen. Die Premier League aber erklärte, dass bei dem Transfer keine Regeln gebrochen worden seien, allerdings wurde Liverpool noch zum Zahlen einer Entschädigungssumme verdonnert, deren Höhe noch ermittelt wird.

Mit seinen gerade einmal 16 Jahren gilt Ngumoha als potenzielles Generationstalent. Er ist ein unverschämt ballfertiger Flügelspieler, von dem der ehemalige Chelsea-Kapitän John Terry sagt, dass er bereits jetzt "ein Top-Spieler ist - und es auch werden wird".