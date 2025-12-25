Marc-Guehi(C)GettyImages
Tim Ursinus

Wechsel zum FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher! Nächster Topklub verabschiedet sich wohl aus dem Rennen um ein FCB-Transferziel

Wo landet Marc Guehi im Sommer? Ein Wechsel zum FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher.

Der FC Barcelona hat sich offenbar aus dem Rennen um Marc Guehi zurückgezogen, an dem auch Bayern München und Liverpool großes Interesse zeigen sollen. Das geht aus einem Bericht der katalanischen Zeitung Mundo Deportivo hervor.

