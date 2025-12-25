Wechsel zum FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher! Nächster Topklub verabschiedet sich wohl aus dem Rennen um ein FCB-Transferziel

Für die angedachte Star-Lösung im Sommer wurden neben Guehi zuletzt auch Murillo (Nottingham Forest), Josko Gvardiol (Manchester City) und Alessandro Bastoni (Inter Mailand) mit den Blaugrana in Verbindung gebracht. Auch hier dürfte die finanzielle Schieflage aber ein kaum zu überwindendes Hindernis darstellen. Zumal für Guehi - im Gegensatz zu dem Trio - keine Ablösesumme aufgebracht werden müsste.

Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft am Saisonende nämlich aus. Schon im vergangenen Sommer galt ein Abschied von Palace deshalb so gut wie sicher, ein Wechsel nach Liverpool stand unmittelbar bevor. Letztlich stellte sich der Klub aus London kurz vor Schließung des Transferfensters allerdings quer, weil kein adäquater Ersatz gefunden werden könnte. Trainer Oliver Glasner soll sogar mit einem Rücktritt gedroht haben, wenn es dazu gekommen wäre. Hinterher dementierte er die Gerüchte aber öffentlich.