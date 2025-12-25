Der FC Barcelona hat sich offenbar aus dem Rennen um Marc Guehi zurückgezogen, an dem auch Bayern München und Liverpool großes Interesse zeigen sollen. Das geht aus einem Bericht der katalanischen Zeitung Mundo Deportivo hervor.
Wechsel zum FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher! Nächster Topklub verabschiedet sich wohl aus dem Rennen um ein FCB-Transferziel
Barca kann sich ablösefreien Guehi wohl nicht leisten
Demnach sei der Barca-Seite bei einem Treffen mit Guehis Delegation klar gemacht worden, dass sie eine Verpflichtung im Sommer finanziell nicht stemmen könnten. Die Vorstellungen in Sachen Gehalt und Handgeld würden zu weit auseinanderliegen. Bereits vor einigen Wochen war aus Spanien zu hören, dass auch Real Madrid die Bemühungen um den Innenverteidiger ad acta gelegt hätten.
Dabei benötigt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dringend Verstärkung in der Defensive. Nach der Kreuzbandverletzung von Andreas Christensen und dem Rückzug des unter mentalen Problemen leidenden Ronald Araujo auf unbestimmte Zeit schaut sich Barca laut Mundo Deportivo zunächst aber nach einer günstigen Alternative für den Winter um. Auf der vermeintlichen Kandidatenliste soll unter anderem auch Diogo Leite von Union Berlin stehen.
- (C)Getty Images
Guehi stand kurz vor Wechsel zum FC Liverpool
Für die angedachte Star-Lösung im Sommer wurden neben Guehi zuletzt auch Murillo (Nottingham Forest), Josko Gvardiol (Manchester City) und Alessandro Bastoni (Inter Mailand) mit den Blaugrana in Verbindung gebracht. Auch hier dürfte die finanzielle Schieflage aber ein kaum zu überwindendes Hindernis darstellen. Zumal für Guehi - im Gegensatz zu dem Trio - keine Ablösesumme aufgebracht werden müsste.
Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft am Saisonende nämlich aus. Schon im vergangenen Sommer galt ein Abschied von Palace deshalb so gut wie sicher, ein Wechsel nach Liverpool stand unmittelbar bevor. Letztlich stellte sich der Klub aus London kurz vor Schließung des Transferfensters allerdings quer, weil kein adäquater Ersatz gefunden werden könnte. Trainer Oliver Glasner soll sogar mit einem Rücktritt gedroht haben, wenn es dazu gekommen wäre. Hinterher dementierte er die Gerüchte aber öffentlich.
FC Bayern stellt Weichen für Guehi-Zuschlag
Die Reds sollen nun auf eine Zusammenarbeit nach der aktuellen Spielzeit pochen, müssen sich dahingehend aber wohl gegen den FC Bayern München durchsetzen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund haben dem Vernehmen nach schon ordentlich Vorarbeit geleistet, um die Weichen für den Zuschlag bei Guehi zu stellen. Laut Sky ist im Januar, wenn alle Spieler im letzten Vertragsjahr frei verhandeln dürfen, zudem ein persönlicher Austausch zwischen Eberl und Guehi geplant.
Der 25-Jährige könnte den Kaderplatz von Min-Jae Kim einnehmen, der weiterhin als Verkaufskandidat gilt. Zunächst wollen die Bayern aber Klarheit bei Dayot Upamecano schaffen, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer auflöst und wie auch Guehi hochkarätige Optionen haben soll. Zuletzt war jedoch übereinstimmend von einer Annäherung zwischen dem Abwehrchef und FCB berichtet worden.
Derweil ist ein Innenverteidiger-Domino in Europa schon vorprogrammiert, zahlreiche Topklubs könnten im Sommer Stammkräfte in der Abwehr ablösefrei verlieren. Während dies auf Upamecano und die Bayern zutrifft, handelt es sich beispielsweise bei Liverpool um Ibrahima Konate oder Real Madrid Antonio Rüdiger.
Die Leistungsdaten von Marc Guehi bei Crystal Palace
- Spiele: 183
- Tore: 11
- Assists: 9
- Einsatzminuten: 15.930