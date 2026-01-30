Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten abgesagt! Bayer Leverkusen hätte weiteren Meisterhelden verlieren können

Das Kapitänsamt war nach dem ablösefreien Abgang von Jonathan Tah zum FC Bayern München frei geworden. Neben dem Innenverteidiger suchten sich auch zahlreiche weitere Leistungsträger der Meistertruppe von 2024 neue Herausforderungen. Darunter Florian Wirtz (FC Liverpool), Granit Xhaka (AFC Sunderland) oder Piero Hincapie (FC Arsenal). Andrichs Vertrag ist noch bis 2028 datiert.

Leverkusen war zu einem radikalen Kader-Umbruch gezwungen und gab knapp 200 Millionen Euro für neue Spieler aus. Gleichzeitig musste der Trainerposten neu besetzt werden. Zunächst folgte Erik ten Hag auf den zu Real Madrid abgewanderten Xabi Alonso. Nur wenige Wochen später war allerdings schon wider Schluss und Kasper Hjulmand übernahm.

Andrich blieb unter beiden Trainern Stammspieler, lief zunächst aber seinen Leistungen aus den Jahren zuvor hinterher. Inzwischen hat er sich unter Hjulmand in der Innenverteidigung aber wieder gefangen, wenn auch die Ergebnisse in Leverkusen weiterhin schwankend ausfallen. Sein Formloch hatte dennoch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft.