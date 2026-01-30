Die Abgangsflut bei Bayer Leverkusen hätte im Sommer angeblich noch größer ausfallen können. Robert Andrich sagte einem Bundesliga-Konkurrenten aber ab. Wie der kicker berichtet, buhlte der VfL Wolfsburg auf der Suche nach einem Leader im vergangenen Sommer intensiv um den deutschen Nationalspieler. Doch Andrich entschied sich bekanntlich für einen Verbleib bei der Werkself und stieg sogar zum Kapitän auf.
Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten abgesagt! Bayer Leverkusen hätte weiteren Meisterhelden verlieren können
Andrich übernahm die Kapitänsbinde von Tah
Das Kapitänsamt war nach dem ablösefreien Abgang von Jonathan Tah zum FC Bayern München frei geworden. Neben dem Innenverteidiger suchten sich auch zahlreiche weitere Leistungsträger der Meistertruppe von 2024 neue Herausforderungen. Darunter Florian Wirtz (FC Liverpool), Granit Xhaka (AFC Sunderland) oder Piero Hincapie (FC Arsenal). Andrichs Vertrag ist noch bis 2028 datiert.
Leverkusen war zu einem radikalen Kader-Umbruch gezwungen und gab knapp 200 Millionen Euro für neue Spieler aus. Gleichzeitig musste der Trainerposten neu besetzt werden. Zunächst folgte Erik ten Hag auf den zu Real Madrid abgewanderten Xabi Alonso. Nur wenige Wochen später war allerdings schon wider Schluss und Kasper Hjulmand übernahm.
Andrich blieb unter beiden Trainern Stammspieler, lief zunächst aber seinen Leistungen aus den Jahren zuvor hinterher. Inzwischen hat er sich unter Hjulmand in der Innenverteidigung aber wieder gefangen, wenn auch die Ergebnisse in Leverkusen weiterhin schwankend ausfallen. Sein Formloch hatte dennoch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft.
- Getty Images
Traum von der WM: Für Andrich wird es eng
In der WM-Qualifikation stand Andrich im September und Oktober zwar jeweils im Kader, kam aber nur zu einem Kurzeinsatz gegen Nordirland. Für die finalen Partien gegen Luxemburg und die Slowakei wurde er nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt.
Stattdessen setzte Nagelsmann im defensiven Mittelfeld unter anderem auf Leon Goretzka, der im Gegensatz zu Andrich nicht bei der Heim-EM im Aufgebot gestanden hatte. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, ebenfalls vom FC Bayern München, und Felix Nmecha wurden ebenso für die Doppelsechs mitgenommen.
In der Abwehrzentrale, Andrichs derzeitige Rolle in Leverkusens Dreierkette, setzte Nagelsmann auf Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton und Malick Thiaw. Zudem dürfte der wiedergenese Antonio Rüdiger zur Weltmeisterschaft in den DFB-Kader zurückkehren. Andrichs Chancen auf ein WM-Ticket stehen dementsprechend schlecht.
Leistungsdaten von Robert Andrich bei Bayer Leverkusen in dieser Saison
- Spiele: 25
- Tore: 1
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 2.007