Wechsel innerhalb der Bundesliga? RB Leipzig droht schon im Januar der Abgang eines Stammspielers

Daher sollen etliche Klubs bereits Interesse an Gesprächen mit dem 35-Jährigen bekundet haben, um ihn bereits im Winter unter Vertrag zu nehmen. Laut Bild-Informationen handelt es sich dabei um Teams aus der italienischen Serie A und der englischen Premier League. Nottingham Forest galt schon vor zwei Jahren als interessiert, doch ein Deal kam nicht zustande. Auch in der Bundesliga steht Gulacsi angeblich auf etlichen Wunschzetteln.

Der Keeper selbst ließ zuletzt offen, ob er seinen Vertrag in Leipzig verlängern oder noch einmal ein neues Abenteuer suchen möchte. Er betonte, dass es sein Wunsch sei, in der Messestadt zu bleiben und zeigte sich "dankbar für die Anerkennung". Zugleich wolle Gulacsi Planungssicherheit - und zwar schon vor Start in das Bundesliga-Jahr 2026. Am 10. Januar kehrt RB für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli aus der Winterpause zurück.

Im vorherigen Trainingslager in Portugal möchte Sportchef Marcel Schäfer daher wohl schon frühzeitig Anfang Januar das Gespräch mit seinem Schützling suchen. Gulacsi wäre angeblich für einen neuen Vertrag in Leipzig sogar bereit, seinen aktuellen Status als Nummer eins aufzugeben und sich hinter einem Rivalen auf die Bank zu setzen.