Nach mehr als zehn Jahren könnte die Zeit von Peter Gulacsi bei RB Leipzig enden. Der Ungar, der seit 2015 für die Sachsen im Tor steht, möchte möglichst zeitnah Klarheit über seine Zukunft haben. Wie die Bild berichtet, könnte diese auch außerhalb Leipzigs liegen. Ab dem 1. Januar 2026 dürfte der Keeper offiziell mit anderen Vereinen verhandeln.
Wechsel innerhalb der Bundesliga? RB Leipzig droht schon im Januar der Abgang eines Stammspielers
Daher sollen etliche Klubs bereits Interesse an Gesprächen mit dem 35-Jährigen bekundet haben, um ihn bereits im Winter unter Vertrag zu nehmen. Laut Bild-Informationen handelt es sich dabei um Teams aus der italienischen Serie A und der englischen Premier League. Nottingham Forest galt schon vor zwei Jahren als interessiert, doch ein Deal kam nicht zustande. Auch in der Bundesliga steht Gulacsi angeblich auf etlichen Wunschzetteln.
Der Keeper selbst ließ zuletzt offen, ob er seinen Vertrag in Leipzig verlängern oder noch einmal ein neues Abenteuer suchen möchte. Er betonte, dass es sein Wunsch sei, in der Messestadt zu bleiben und zeigte sich "dankbar für die Anerkennung". Zugleich wolle Gulacsi Planungssicherheit - und zwar schon vor Start in das Bundesliga-Jahr 2026. Am 10. Januar kehrt RB für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli aus der Winterpause zurück.
Im vorherigen Trainingslager in Portugal möchte Sportchef Marcel Schäfer daher wohl schon frühzeitig Anfang Januar das Gespräch mit seinem Schützling suchen. Gulacsi wäre angeblich für einen neuen Vertrag in Leipzig sogar bereit, seinen aktuellen Status als Nummer eins aufzugeben und sich hinter einem Rivalen auf die Bank zu setzen.
Winterverkauf bei Leipzig: Haidara schon weg - Werner will in die USA
Mit dem aktuellen Leipziger Trainer Ole Werner soll Gulacsi zudem ein gutes Verhältnis pflegen. In der Kabine habe das Wort des Routiniers noch immer Gewicht und auch auf dem Platz spielt der Ungar wieder eine wichtige Rolle. In sieben der bisher 15 absolvierten Bundesligapartien in der laufenden Saison blieb der Torwart ohne Gegentreffer. In der Tabelle liegen die Sachsen aktuell auf dem vierten Platz.
Fernab der Gerüchte um einen möglichen Abgang von Gulacsi brodelte die Gerüchteküche in Leipzig in diesem Winter selten. Einzig der Abgang von Amadou Haidara steht bisher fest. Er sei "über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig" gewesen, lobte Schäfer den Mittelfeldspieler. Haidara schließt sich dem französischen Erstligisten RC Lens an. Zuvor hatte er sieben Jahre in Leipzig gespielt. In der laufenden Saison war er jedoch nicht zum Einsatz gekommen.
Auch Sorgenkind Timo Werner würde den Verein gerne noch im Winter verlassen. Der Angreifer hofft wohl auf einen Wechsel in die USA. Angeblich sollen Gespräche mit den San Jose Earthquakes stattgefunden haben. Auch Inter Miami, der Mannschaft rund um Lionel Messi, wird ein loses Interesse an dem ehemaligen Nationalspieler nachgesagt.
Karrierestatistiken von Peter Gulacsi bei RB Leipzig
Spiele 354 Gegentore 427 Zu-Null-Spiele 116 Gelbe Karten 4