Entgegen zahlreicher Spekulationen wird Leon Goretzka den FC Bayern München wohl nicht vorzeitig verlassen.
Wechsel im Winter? Boss des FC Bayern München spricht Klartext bei Leon Goretzka
Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen machte nun öffentlich klar: "Wir planen auch die Rückrunde mit Leon", sagte der 58-Jährige in einem Interview mit t-online.
In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte über einen Winterwechsel des zentralen Mittelfeldspielers gegeben. Als mögliche Abnehmer wurden vor allem der SSC Neapel und der FC Barcelona genannt. Laut einem Bericht aus Spanien soll Goretzka sogar seinen früheren Trainer und aktuellen Barca-Coach Hansi Flick kontaktiert haben, um ihm mitzuteilen, dass ein Wechsel zu den Katalanen grundsätzlich für ihn infrage käme.
- Getty
Goretzka in entscheidenden Spielen nur auf der Bank
Goretzka wechselte 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern und steht inzwischen bereits in seiner achten Saison im Trikot der Münchner. Unter Trainer Vincent Kompany erlebte der Mittelfeldspieler zunächst einen schwierigen Start: Zu Beginn der Amtszeit des Belgiers fand sich Goretzka mehrfach nicht einmal im Spieltagskader wieder. Erst begünstigt durch Verletzungen und Erkrankungen seiner direkten Konkurrenz arbeitete sich der 29-Jährige zurück in die Startelf.
In der laufenden Spielzeit bleibt seine Rolle jedoch insbesondere in den entscheidenden Partien überschaubar. Vor allem in der Champions League ist Goretzka kaum gefragt - dort kommt er bislang lediglich auf 60 Einsatzminuten. Insgesamt stand er diese Saison 23-mal auf dem Platz, konnte dabei jedoch weder ein Tor erzielen noch eine Vorlage liefern.