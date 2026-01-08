Wechsel im Winter? Boss des FC Bayern München spricht Klartext bei Leon Goretzka

Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen machte nun öffentlich klar: "Wir planen auch die Rückrunde mit Leon", sagte der 58-Jährige in einem Interview mit t-online.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte über einen Winterwechsel des zentralen Mittelfeldspielers gegeben. Als mögliche Abnehmer wurden vor allem der SSC Neapel und der FC Barcelona genannt. Laut einem Bericht aus Spanien soll Goretzka sogar seinen früheren Trainer und aktuellen Barca-Coach Hansi Flick kontaktiert haben, um ihm mitzuteilen, dass ein Wechsel zu den Katalanen grundsätzlich für ihn infrage käme.