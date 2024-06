Kroatien bekommt es im zweiten Gruppenspiel bei der EM mit Albanien zu tun. Doch warum wird das Duell nicht in der ARD oder im ZDF übertragen?

Der zweite Spieltag der EM 2024 in Deutschland hat einige hochspannende Paarungen zu bieten.

In der Gruppe B treten am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, die Nationalmannschaften Kroatiens und Albaniens gegeneinander an. Das Duell geht um 15 Uhr im Hamburger Volksparkstadion los. Es ist das erste Mal, dass die beiden Nationen in einem Länderspiel aufeinandertreffen. Wer dabei auf eine Übertragung in der ARD oder im ZDF hofft, wird enttäuscht.

Morgen bekommt es Spanien mit Italien zu tun.