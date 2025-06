Warum wird Frankreich vs. Spanien in Stuttgart ausgetragen?

Warum wird das Nations-League-Halbfinale Frankreich vs. Spanien in Stuttgart gespielt? GOAL erklärt die Hintergründe zum Spielort.

Frankreich gegen Spanien – das Nations-League-Halbfinale am Donnerstag, dem 5. Juni, bringt ein echtes Spitzenspiel nach Stuttgart. Denn in der MHPArena messen sich die Nummer drei und die Nummer zwei der Welt. Doch wie kam es, dass die Partie dort stattfindet?

In der Nations League 2024/25 entschied erstmals ein Viertelfinale darüber, wer das Event austragen darf. Deutschland besiegte im März Italien – und qualifizierte sich nicht nur sportlich. Kurz darauf legte die UEFA fest: Das Final Four steigt in Deutschland – und als Spielorte wurden mit München und Stuttgart zwei Städte mit EM-Erfahrung ausgewählt.

GOAL blickt hinter die Entscheidung – und erklärt, wie Stuttgart zum Schauplatz eines der wichtigsten Spiele der Saison wurde.