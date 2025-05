Warum werden die French Open auch Roland Garros genannt?

Warum heißen die French Open auch Roland Garros? GOAL erklärt Euch, woher der zweite Name kommt – und was ein französischer Pilot damit zu tun hat.

Die French Open gehören zu den vier großen Grand-Slam-Turnieren – aber warum heißt das Turnier manchmal "Roland Garros"? Und was steckt eigentlich hinter diesem Namen? Anders als bei Wimbledon oder den US Open hat dieses Event zwei Bezeichnungen – und genau das macht es so spannend.