Deutschland trifft in der Nations League auf Italien. Niclas Füllkrug wird bei den beiden Viertelfinalspielen jedoch fehlen. Warum?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Die beiden Spiele finden am 20. bzw. am 23. März statt. Zuerst wird in Italien gespielt, das Rückspiel steigt im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Mit Niclas Füllkrug wird dem DFB-Team ein wichtiger Stürmer fehlen.

Doch warum ist "Lücke" bei den beiden Partien nicht mit dabei? Im Folgenden erfahrt Ihr es.