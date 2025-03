Florian Wirtz wird dem DFB-Team gegen Italien fehlen. Was ist der Grund dafür? GOAL hat die Antwort.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am 20. März im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Italien gefragt. Das Rückspiel steigt am 23. März im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Ein wichtiger Name im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlt jedoch: Florian Wirtz.

Bei GOAL erfahrt Ihr, warum der Ausnahmekönner nicht mit dabei sein wird.