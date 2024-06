Warum läuft Ukraine vs. Rumänien heute nicht live bei ARD oder ZDF? Übertragung der EM bei RTL und RTL+

Duell der Außenseiter! Rumänien spielt heute gegen die Ukraine. Warum das Spiel nicht bei ARD oder ZDF läuft und wo stattdessen, erfahrt ihr hier.

Am heutigen Montag, 17. Juni, greifen bei der EM 2024 in Deutschland die vier Mannschaften der Gruppe E ins Geschehen ein. Zum Auftakt des vierten Turniertages kommt es zum Duell zwischen Rumänien und der Ukraine, das um 15 Uhr in der Münchner Allianz-Arena beginnt.

Belgien, ab 18 Uhr Gegner der Slowakei, ist in der Gruppe E der klare Favorit auf den Gruppensieg. Dahinter scheint der Kampf um Platz zwei, der ebenfalls zum Einzug ins Achtelfinale berechtigt, völlig offen. Das zeigt, wie wichtig das erste Gruppenspiel für Rumänien und die Ukraine ist. Mit einem Sieg stünden die Chancen auf die nächste Runde gut.

Wo läuft das Spiel heute live im TV und im Livestream? Auf jeden Fall nicht bei der ARD oder dem ZDF. Wir geben Euch die Infos zur Übertragung der Partie.