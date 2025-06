Warum ist Luke Littler bei der Darts Team-WM in Frankfurt nicht dabei?

Luke Littler wird an der Team-WM in Deutschland nicht teilnehmen. Warum der Weltmeister fehlt, verrät Euch GOAL.

Vom 12. bis 15. Juni 2025 steigt in der Eissporthalle in Frankfurt der PDC World Cup of Darts, der auch unter dem Namen Team-WM bekannt ist. Es ist das 15. Mal, dass der Wettkampf ausgetragen wird. Nicht teilnehmen wird jedoch der amtierende Darts-Weltmeister Luke Littler.

Bei GOAL erfahrt Ihr, warum.