Warum ist Harry Kane trotz Verletzung zur englischen Nationalmannschaft gereist?

Harry Kane hat sich im Spiel gegen Darmstadt verletzt, weilt aktuell aber dennoch bei der Nationalelf. Was steckt dahinter?

Wie der FC Bayern München am Sonntag bekanntgab, hat sich Stürmerstar Harry Kane beim 5:2-Sieg in Darmstadt am Samstag eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen.

Kane, der kurz vor der Pause für die 2:1-Führung des FCB gesorgt hatte, trat in der Schlussphase der Partie zunächst mit dem linken Knöchel gegen den Pfosten, knickte dann im Tornetz um. "Es ist ein wenig schmerzhaft", sagte der Torjäger, der die Kabine leicht humpelnd verließ, später zu Bild.

Die Bayern-Fans machten sich natürlich sofort Sorgen darum, ob Kanes Verletzung möglicherweise schwerwiegender ist und vielleicht sogar seinen Einsatz in den Champions-League-Viertelfinals gegen Arsenal gefährden könnte.

Und einige fragten sich auch: Warum ist Kane trotz seiner Blessur zur englischen Nationalmannschaft gereist, für die Ende März Testspiele gegen Brasilien und Belgien anstehen? GOAL klärt hier auf, was dahinter steckt.