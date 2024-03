Auslosung zum Viertelfinale der Champions League: FC Bayern erwischt alten Bekannten, BVB trifft auf spanischen Klub

Acht Teams kämpfen noch um den Henkelpott. Seit Freitagmittag kennen sie ihre Gegner auf dem Weg ins Endspiel von Wembley.

Bayern München und Borussia Dortmund haben in der Champions League die erwartet schweren Gegner erwischt, sind den ganz großen Favoriten aber aus dem Weg gegangen. Der deutsche Rekordmeister bekommt es im Viertelfinale mit dem englischen Spitzenreiter FC Arsenal zu tun, der BVB muss sich in der Runde der letzten Acht mit Atletico Madrid auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Die Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April. Die Bayern und Dortmund treten jeweils zuerst auswärts an.

Die Halbfinals finden am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai statt, das Endspiel steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.