Warum ist Bayer Leverkusen nicht bei der Klub-WM dabei?

Bayer Leverkusen ist bei der Klub-WM nicht dabei: Wie es dazu kam, wer sich qualifiziert hat – und welche Regeln dahinterstecken. Alle Fakten hier.

Bayer Leverkusen steht bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 nicht in den Startlöchern. Und das, obwohl die Elf von Xabi Alonso in der Saison 2023/24 das Double holte. Doch diese Erfolge der Werkself reichen in diesem Fall nicht aus – denn die Klub-WM hat ihre ganz eigenen Regeln. Wir zeigen Euch, woran es liegt.

Erstmals mit 32 Teams und über vier Wochen verteilt verspricht die neue Klub-WM, ein globales Fußballfest zu werden. Von Samstag, dem 14. Juni, bis Sonntag, den 13. Juli, kämpfen die besten Teams aus allen Kontinenten in den USA um den Titel. Europa ist mit zwölf Teams vertreten. Doch ob ein Klub dabei ist, hängt nicht von der nationalen Tabelle ab.

GOAL erklärt, warum Bayer Leverkusen bei der Klub-WM 2025 trotz Meistertitel nicht mitspielen darf – und was das mit der Champions League zu tun hat.