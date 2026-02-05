Nick Woltemades Newcastle ist gegen Manchester City mit 1:5 nach Hin- und Rückspiel im Halbfinale des Carabao Cups sang- und klanglos ausgeschieden. Nach dem Rückspiel am Mittwoch wurden neue Zweifel am Deutschen laut, der einen Tag zum Vergessen erlebte.
"Nirgends zu sehen": Englischer Ex-Nationalspieler fällt drastisches Urteil zu Nick Woltemade und Newcastle United
"Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", sagte der ehemalige City-Profi und heutige Experte Micah Richards. Der Deutsche sei bei der 1:3-Niederlage seiner Magpies im Rückspiel "nirgends zu sehen" gewesen. Das Spiel habe sich in der zweiten Halbzeit erst dann "ein wenig verändert", als in der Pause Yoane Wissa für Woltemade kam.
Richards sieht das aktuelle Problem auch beim System, das Newcastle spielt: "Sie müssen entscheiden, wie sie spielen wollen. Wenn sie Woltemade weiterhin im Sturmzentrum einsetzen wollen, müssen sie herausfinden, wie sie ihn besser ins Spiel einbinden können, damit er zeigen kann, was er kann."
Nick Woltemade hat seit Dezember nicht mehr getroffen
Gegen die gut organisierte Defensive der Skyblues fand Woltemade überhaupt nicht ins Spiel und kam in seiner 45-minütigen Einsatzzeit lediglich auf elf Ballkontakte. Damit verlängert sich die Torflaute des früheren Stuttgarters weiter. Sein bislang letzter Treffer datiert vom 20. Dezember, als er beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Chelsea einen Doppelpack schnürte. Inzwischen hat der Nationalspieler unter Trainer Eddie Howe längst seinen Status als unumstrittener Stammspieler eingebüßt.
Entsprechend kritisch fiel auch die Reaktion der englischen Presse aus. The Chronicle etwa bewertete Woltemade mit der schlechtesten Note der Partie und vergab nur zwei von zehn Punkten. "Null Service. Suchte nach Pässen, die nie zu ihm kamen. Nur 11 Ballkontakte und keine Torschüsse - ohne Selbstvertrauen. Die schlechte Bewertung ist nicht nur ihm anzulasten, aber City hätte von Anfang an unter Druck gesetzt werden müssen." The Sun sprach gar von einer Demütigung Newcastles.
Während für Newcastle der Carabao Cup Geschichte ist, trifft Manchester City am 22. März im Finale von Wembley auf den FC Arsenal.
Nick Woltemade: Seine Statistiken für Newcastle United
- Spiele: 35
- Tore: 9
- Vorlagen: 4
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".