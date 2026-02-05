"Nirgends zu sehen": Englischer Ex-Nationalspieler fällt drastisches Urteil zu Nick Woltemade und Newcastle United

"Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen", sagte der ehemalige City-Profi und heutige Experte Micah Richards. Der Deutsche sei bei der 1:3-Niederlage seiner Magpies im Rückspiel "nirgends zu sehen" gewesen. Das Spiel habe sich in der zweiten Halbzeit erst dann "ein wenig verändert", als in der Pause Yoane Wissa für Woltemade kam.

Richards sieht das aktuelle Problem auch beim System, das Newcastle spielt: "Sie müssen entscheiden, wie sie spielen wollen. Wenn sie Woltemade weiterhin im Sturmzentrum einsetzen wollen, müssen sie herausfinden, wie sie ihn besser ins Spiel einbinden können, damit er zeigen kann, was er kann."