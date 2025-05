Wechselt Florian Wirtz zum FC Bayern oder zum FC Liverpool? Auf der Insel ist der Optimismus offenbar begrenzt.

Der FC Liverpool sieht sich im Werben um Florian Wirtz wohl nur in einer Außenseiterrolle. Laut TBR Football rechnet man in England trotz aller Bemühungen mit einem Verbleib in der Bundesliga.