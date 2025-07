Wann wird der Ballon d'Or 2025 verliehen? Datum, Termin, Ort

Wann wird der Ballon d'Or 2025 verliehen? Ort, Termin und alle Neuerungen zur Gala – GOAL hat alle Infos zur wichtigsten Auszeichnung im Weltfußball.

Am Montag, den 22. September, ist es wieder so weit. Die weltbesten Fußballerinnen und Fußballer treffen sich in Paris, um den wohl begehrtesten Einzelpreis im Fußball entgegenzunehmen – den Ballon d'Or. Die Veranstaltung steigt im Theatre du Chatelet.

Schon die Location allein sagt alles: Seit 2019 ist das historische Theater die Heimat dieser Gala – und auch 2025 wird dort wieder Geschichte geschrieben. Kein Zufall, dass der Termin so gesetzt wurde. Denn bewertet wird die gesamte Saison von August 2024 bis Juli 2025 – und im September wird dann Bilanz gezogen. Wer hat dominiert, war konstant stark und hat den Unterschied gemacht?

GOAL erklärt euch, wann der Ballon d'Or 2025 verliehen wird, wo das Event stattfindet – und was sich in diesem Jahr alles ändert.