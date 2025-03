DFB-Team: Wann fand das erste Länderspiel von Deutschland statt?

Der im Januar 1900 gegründete DFB feiert heuer sein 125. Jubiläum. Doch wann fand das erste Länderspiel von Deutschland statt?

Der DFB begeht heuer sein 125. Jubiläum. Denn: Die Verbandsgründung fand am 28. Januar 1900 in Leipzig statt. Allerdings ging das erste Länderspiel von Deutschland nicht im selben Jahr über die Bühne – und in diesem Artikel erfahrt Ihr mehr dazu.

Das erste Länderspiel ging im Basler Landhof-Stadion und gegen die Schweiz über die Bühne. Damals setzten sich die Eidgenossen mit 5:3 durch, was damals aus Gründen keine Blamage darstellte. Und nein, es handelte sich nicht um einen Traumeinstand – trotzdem bildete diese Partie einen Meilenstein der Geschichte des deutschen Fußballs.

