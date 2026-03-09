Wann ist die erste Weekend League in FC 26?

Auch in Deutschland steigt die Spannung: Die Standard Edition von FC 26 steht kurz vor dem Release – und damit auch der Start in die neue Weekend League. Offiziell heißt der Modus jetzt Champions League Finals. Neben dem neuen Namen wurde auch das Format spürbar verändert.

Der genaue Starttermin ist wie immer ein Thema, über das heiß diskutiert wird. Aktuell sieht alles nach Anfang Oktober aus. Für viele beginnt damit eine neue Saison – mit neuem System, neuen Chancen und der Frage: Wer kommt am schnellsten in Form?

Vor dem globalen Release der Standard Edition versorgt Euch GOAL mit allen Infos zur ersten Weekend League.