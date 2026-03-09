Goal.com
Alice Kopp

Wann ist die erste Weekend League in FC 26?

Ende September erfolgt der Release der Standard Edition von FC 26. Doch wann steigt die erste Weekend League?

Auch in Deutschland steigt die Spannung: Die Standard Edition von FC 26 steht kurz vor dem Release – und damit auch der Start in die neue Weekend League. Offiziell heißt der Modus jetzt Champions League Finals. Neben dem neuen Namen wurde auch das Format spürbar verändert.

Der genaue Starttermin ist wie immer ein Thema, über das heiß diskutiert wird. Aktuell sieht alles nach Anfang Oktober aus. Für viele beginnt damit eine neue Saison – mit neuem System, neuen Chancen und der Frage: Wer kommt am schnellsten in Form?

Vor dem globalen Release der Standard Edition versorgt Euch GOAL mit allen Infos zur ersten Weekend League.

    Die Champions Finals starten Anfang Oktober – mit neuem Zeitfenster

    Der Start der Champions Finals erfolgt höchstwahrscheinlich am Donnerstag, dem 2. Oktober. Der Ablauf bleibt vertraut: Nach dem Release der Standard Edition am 26. September habt Ihr eine Woche Zeit, um euer Team aufzustellen und genügend Punkte in den Division Rivals zu sammeln. Wer die Ultimate Edition spielt, kann zwar schon ab dem 19. September loslegen – doch das feste Startdatum sorgt für faire Bedingungen für alle.

    Neu ist vor allem das verlängerte Zeitfenster: Statt wie bisher von Freitag bis Montag läuft die Weekend League jetzt von Donnerstag bis Dienstag. Das schafft mehr Flexibilität – gerade für alle, die am Wochenende wenig Zeit zum Zocken haben. Die 15 Partien bleiben, aber wann Ihr sie spielt, ist jetzt deutlich freier wählbar.

    Neuer Zugang, neues System – so funktionieren die Champions Finals jetzt

    Die Play-offs fallen weg – ein klarer Schnitt, der den Einstieg in die Champions Finals deutlich einfacher macht. Statt eines zusätzlichen Turniers läuft alles über die Division Rivals. Ab Division 7 sammelt Ihr Champions-Punkte, 1.000 braucht Ihr für die Quali. Wer es bis Division 6 schafft, ist automatisch dabei – ohne Umweg.

    Im Hauptwettbewerb bleibt es bei 15 Spielen, aber das Ranking-System wurde überarbeitet. Statt zehn gibt's jetzt 15 Ränge, wodurch jeder einzelne Sieg zählt – auch bei durchwachsenen Wochen. Gleichzeitig hat EA die Belohnungen abgespeckt, um den Kartenmarkt im Spiel langfristig stabil zu halten.

    Neu am Start: der Modus "Challengers". Er richtet sich an alle, die noch unterhalb von Division 7 unterwegs sind. Mit eigenem Format und eigenem Belohnungssystem wird daraus ein attraktiver Wettbewerb für Einsteiger – ohne Druck, aber mit Perspektive. Challengers als Basis, Champions Finals als Ziel – so klar war die Struktur noch nie.

  • Wann ist die erste Weekend League in FC 26? FAQ

    FrageAntwort
    Wann startet die erste Weekend League in FC 26?Voraussichtlich am Donnerstag, dem 2. Oktober, um 12 Uhr PT.
    Wie qualifiziert man sich für die Champions Finals?Über Division Rivals: 1.000 Champions-Punkte in Division 7 oder höher sammeln.
    Wie lange läuft die Weekend League?Von Donnerstag bis Dienstag – also fünf Tage statt bisher vier.
    Wie viele Spiele umfasst die Weekend League?Es bleibt bei 15 Partien, neu ist jedoch die Belohnungsleiter mit 15 Stufen.
    Gibt es eine Alternative für schwächere Spieler?Ja, der neue Modus "Challengers" richtet sich an Spieler in Division 7 und darunter.
