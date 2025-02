Wann ist die DFB Pokal Auslosung für das Halbfinale? Termin, Datum, Übertragung

Demnächst geht die DFB Pokal Auslosung für das Halbfinale über die Bühne. Doch wann findet diese statt und wie steht es um die Übertragung?

Im DFB Pokal 2024/25 stehen zwei der vier Halbfinalisten fest. Anfang Februar bezwangen der VfB Stuttgart den FC Augsburg mit 1:0 und Bayer Leverkusen den 1. FC Köln in der Verlängerung mit 3:2. Die weiteren zwei Viertelfinal-Partien steigen in den kommenden Tagen.

Hierbei kommen drei Bundesligisten und mit dem Sensationsteam Arminia Bielefeld ein Drittligist zum Einsatz. Die Arminen empfangen am Dienstag Werder Bremen – am Mittwoch kommt es dann zur Partie RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg. Anschließend veranstaltet der DFB die Pokal-Auslosung für das Halbfinale.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zur DFB Pokal Auslosung für das Halbfinale.