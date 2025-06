Wann beginnt die Tour de France 2025? Alle Informationen zum Start der Frankreich-Rundfahrt

Wann beginnt die Tour de France 2025? GOAL versorgt Euch mit allen Informationen zum Start der Frankreich-Rundfahrt.

Die Tour de France 2025 startet am 5. Juli in Lille – und das bedeutet nicht nur einen neuen Auftakt auf der Landkarte, sondern auch eine kleine Rückkehr zu den Wurzeln. Nach Kopenhagen, Bilbao und zuletzt Florenz fällt der Startschuss erstmals seit vier Jahren wieder auf französischen Boden. Für die Region Hauts-de-France ist es eine Premiere – für die Tour ein bewusstes Signal.

Zuletzt ging’s 2021 in der Bretagne los. Jetzt also Lille. Und mit dem Grand Depart in Nordfrankreich beginnt eine Rundfahrt, die sich über drei Wochen hinweg durch elf Regionen und 34 Départements zieht. Über 3.300 Kilometer, verteilt auf 21 Etappen – mit allem, was dazugehört: Sprints, Bergetappen, Zeitfahren, Show, Taktik, Drama.

GOAL blickt voraus auf ein Rennen mit klarer französischer Handschrift, auf einen Start mit Volksfestcharakter – und auf eine erste Woche, die sofort in die Vollen geht.