Wann beginnt die Basketball EM 2025? Daten, Termine und Spielplan von Deutschland

Wann beginnt die Basketball EM 2025 und auf wen trifft Deutschland in der Gruppenphase? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht als amtierender Weltmeister in die Basketball EM 2025 – und bekommt es direkt mit einer Vorrunde zu tun, die kaum Raum für Fehler lässt. In Gruppe B trifft das Team ab dem 27. August nicht nur auf starke Gegner, sondern auch auf einen Gastgeber, der in Tampere vor heimischem Publikum alles rausholen will.

Die Gruppe hat Substanz. Vier der sechs Nationen gehören zum Who’s Who der FIBA Weltrangliste: Deutschland steht auf Rang 3, Litauen folgt auf 10, Montenegro auf 16 und Finnland auf 20. Mindestens Platz vier ist nötig, um das Ticket für die K.-o.-Phase in Riga zu lösen. Was auf dem Papier klar aussieht, könnte auf dem Parkett schnell kompliziert werden. Das Endspiel in der lettischen Hauptstadt steigt dann am 14. September.

GOAL zeigt Euch, wann und wo Deutschland bei der Basketball EM 2025 gespielt – und warum der Weg nach Riga kein Selbstläufer wird.