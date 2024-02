Biathlon WM heute live: Wann beginnt der Sprint der Frauen in Nove Mesto?

Bei der Biathlon WM in Nove Mesto steigt der 7,5 km Sprint der Frauen. Ab wann könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Wochen fungiert das tschechische Nove Mesto als Kulisse der Biathlon WM. Hierbei findet am Freitag der 7,5 km Sprint der Frauen statt. Die Wettkämpfe gehen in der Vysocina Arena über die Bühne.

Die Biathlon WM live bei DAZN

Im Biathlon Weltcup 2023/24 fanden bisher fünf 7,5 km Sprints der Frauen statt. Der bislang letzte ging am 12. Januar in Ruhpolding über die Bühne. Hierbei setzte sich die Führende im Gesamtweltcup, die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold, durch. Zudem stiegen die Schwedin Mona Brorsson und die Italienerin Lisa Vittozzi aufs Podest.

Eine Woche zuvor hatte die Deutsche Franziska Preuß in Oberhof den zweiten Platz erreicht. Die Französinnen Justine Braisaz-Bouchet sowie Sophie Chauveau hatten den ersten und den dritten Platz belegt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 7,5 km Sprint der Frauen bei der Biathlon WM.