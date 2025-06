Wann beginnt die Basketball EM 2025? Daten, Termine und Spielplan von Deutschland

Deutschland startet am 19. Juni in Hamburg in die Frauen EM 2025. Gegner, Termine, Spielplan – hier gibt's alle Infos zum DBB Team.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift ab Donnerstag, dem 19. Juni, in das Geschehen bei der Basketball EM 2025 ein. Gespielt wird in Hamburg, genauer gesagt in der Inselpark Arena – Heimvorteil inklusive. In Gruppe D trifft das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis auf drei Gegnerinnen – und jeder Sieg zählt.

Zum Auftakt trifft das DBB Team am Donnerstag, dem 19. Juni, um 20.00 Uhr auf Schweden. Weiter geht es am Freitag, 20. Juni, ebenfalls um 20.00 Uhr, mit dem Duell gegen den Topfavoriten Spanien. Den Abschluss der Vorrunde bildet das Spiel gegen Großbritannien am Sonntag, dem 22. Juni, um 18.00 Uhr.

GOAL zeigt Euch Deutschlands Gegner und die Spieltermine bei der Basketball EM 2025 – und warum der Spielplan so wichtig ist.