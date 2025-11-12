Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Landespokal Baden?

Heute findet das Spiel Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf statt. Doch könnt Ihr den Landespokal Baden heute im TV und LIVE STREAM sehen? GOAL hat die Antwort.

Im Viertelfinale des Landespokals Baden kommt es zum Duell zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf. Austragungsort ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Die Heimpartie des Drittligisten gegen den Regionalligisten steigt am Mittwoch. 

Waldhof Mannheim geht als klarer Favorit in das Pokalduell. In der 3. Liga rangiert die Mannschaft von Luc Holtz aktuell auf Platz elf mit 19 Punkten aus 14 Spielen. Zuletzt unterlag Mannheim mit 1:2 in Duisburg, zuvor gab es ein 0:2 bei Hoffenheim II, aber auch ein 3:1 gegen 1860 München. In der zweiten Pokalrunde setzte sich der SVW deutlich mit 7:1 gegen Neckarelz durch.

Astoria Walldorf befindet sich in der Regionalliga Südwest auf Rang fünf mit 27 Punkten. In der bisherigen Pokalsaison schaltete das Team aus der Kurpfalz den TSV Tauberbischofsheim (4:0) und den FC Grünsfeld (4:0) aus. Zuletzt feierte Walldorf in der Liga einen 3:1-Erfolg beim SGV Freiberg. Gegen den höherklassigen Waldhof wollen die Gäste mit Leidenschaft und Kompaktheit überraschen.

GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf im Landespokal Baden.

    Landespokal Baden heute live: Wann beginnt das Spiel Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf?

    Das Pokalspiel zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf findet am Mittwoch, 12. November, im Carl-Benz-Stadion statt. Der Anpfiff ertönt um 19.00 Uhr.

    Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und TV?

    Ihr könnt die Begegnung des Landespokals Baden zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf über Leagues im Stream schauen. Ein einzelnes Match-Ticket kostet Euch 5,99 Euro. Alternativ steht Euch eine Radioübertragung bei Radio Waldhof zur Verfügung.

