Waldhof Mannheim vs. Astoria Walldorf heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Landespokal Baden?

Im Viertelfinale des Landespokals Baden kommt es zum Duell zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf. Austragungsort ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Die Heimpartie des Drittligisten gegen den Regionalligisten steigt am Mittwoch.

Waldhof Mannheim geht als klarer Favorit in das Pokalduell. In der 3. Liga rangiert die Mannschaft von Luc Holtz aktuell auf Platz elf mit 19 Punkten aus 14 Spielen. Zuletzt unterlag Mannheim mit 1:2 in Duisburg, zuvor gab es ein 0:2 bei Hoffenheim II, aber auch ein 3:1 gegen 1860 München. In der zweiten Pokalrunde setzte sich der SVW deutlich mit 7:1 gegen Neckarelz durch.

Astoria Walldorf befindet sich in der Regionalliga Südwest auf Rang fünf mit 27 Punkten. In der bisherigen Pokalsaison schaltete das Team aus der Kurpfalz den TSV Tauberbischofsheim (4:0) und den FC Grünsfeld (4:0) aus. Zuletzt feierte Walldorf in der Liga einen 3:1-Erfolg beim SGV Freiberg. Gegen den höherklassigen Waldhof wollen die Gäste mit Leidenschaft und Kompaktheit überraschen.

GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Waldhof Mannheim und Astoria Walldorf im Landespokal Baden.