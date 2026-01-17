Sky-Experte Dietmar Hamann hat Mohamed Salah vom FC Liverpool für seine Aussagen, er müsse seinen Wert nicht jeden Tag beweisen, kritisiert und ihm einen Wechsel nahegelegt.
"Wäre die beste Lösung, getrennte Wege zu gehen": Eine Aussage von Liverpool-Star Mohamed Salah kam bei Dietmar Hamann überhaupt nicht gut an
"Auch ohne Salah gab es schlechte Leistungen, daher ist es unfair, ihm die ganze Schuld zu geben. Aber Salahs Aussage, dass er nicht jeden Tag seinen Wert beweisen muss, hat mir zu denken gegeben. Wenn man Spieler wie (Alexander) Isak, (Hugo) Ekitike und (Florian) Wirtz holt und (Cody) Gakpo hat, muss man unabhängig von der Vergangenheit um seinen Platz kämpfen", sagte Hamann bei BetGoat.
"Die wichtigste Frage ist: Ist Salah bereit, ein paar Spiele auf der Bank zu sitzen, wenn der Trainer der Meinung ist, dass jemand anderes besser ist, selbst wenn es sich um ein Halbfinale oder Finale der Champions League handelt? Wenn nicht, ist es wahrscheinlich das Beste, sich zu trennen."
Für Hamann gebe es außerdem keinen Grund, "warum Salah und Wirtz nicht zusammenarbeiten können. Seit Weihnachten letzten Jahres fällt es Salah schwer, aus dem Spiel heraus Tore zu schießen. Die Frage ist, wie sehr Salah noch in der Lage ist, Spiele zu beeinflussen. Er ist jetzt 32 oder 33 Jahre alt, bei Offensivspielern können sechs Monate einen großen Unterschied machen."
Salah sorgte mit Aussagen im Dezember für Wirbel
Salah sorgte Anfang Dezember für Aufsehen, als er sich überraschend scharf über Trainer Arne Slot äußerte. Der Ägypter hatte zuvor in der Premier League zum dritten Mal in Folge auf der Bank gesessen und ließ nach dem Spiel gegen Leeds United seinem Frust freien Lauf: "So wie ich es jetzt sehe, ist es, als würde man Mo vor den Bus werfen, weil er derzeit das Problem in der Mannschaft ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich habe so viel für diesen Verein getan. Ich möchte Respekt bekommen."
Salah weiter: "Ich muss nicht jeden Tag um meine Position kämpfen, weil ich sie mir verdient habe. Ich bin nicht größer als andere, aber ich habe mir meine Position verdient. So ist Fußball eben. Es ist, wie es ist."
Hamann empfiehlt Mohamed Salah Wechsel
Nach der äußerst schwierigen Hinrunde hat sich der englische Meister wieder einigermaßen stabilisiert. In der Premier League ist man wieder auf Platz vier vorgerückt. Auf Tabellenführer FC Arsenal fehlen jedoch bereits 14 Punkte. Die Frage nach Salahs Zukunft bei den Reds bleibt offen. Besonders nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup, wo er mit Ägypten im Halbfinale durch ein spätes Tor seines ehemaligen Liverpool-Kollegen Sadio Mane gegen Senegal ausschied, sind wieder Zweifel an seiner langfristigen Rolle bei Liverpool aufgekommen.
"Er hätte letzte Saison nach Saudi-Arabien gehen können, hat es aber nicht getan. Ich bin mir nicht sicher, ob er dorthin gehen möchte. Aber wenn Sie mich heute fragen, wäre es die beste Lösung, getrennte Wege zu gehen. Das wäre wahrscheinlich sowohl für ihn als auch für die Mannschaft von Vorteil", meinte Hamann.
Liverpool trifft am Samstag in der Liga auf den FC Burnley.
Mohamed Salah: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Einsätze: 20
- Tore: 5
- Vorlagen: 4
- Spielminuten: 1588