"Wäre die beste Lösung, getrennte Wege zu gehen": Eine Aussage von Liverpool-Star Mohamed Salah kam bei Dietmar Hamann überhaupt nicht gut an

"Auch ohne Salah gab es schlechte Leistungen, daher ist es unfair, ihm die ganze Schuld zu geben. Aber Salahs Aussage, dass er nicht jeden Tag seinen Wert beweisen muss, hat mir zu denken gegeben. Wenn man Spieler wie (Alexander) Isak, (Hugo) Ekitike und (Florian) Wirtz holt und (Cody) Gakpo hat, muss man unabhängig von der Vergangenheit um seinen Platz kämpfen", sagte Hamann bei BetGoat.

"Die wichtigste Frage ist: Ist Salah bereit, ein paar Spiele auf der Bank zu sitzen, wenn der Trainer der Meinung ist, dass jemand anderes besser ist, selbst wenn es sich um ein Halbfinale oder Finale der Champions League handelt? Wenn nicht, ist es wahrscheinlich das Beste, sich zu trennen."

Für Hamann gebe es außerdem keinen Grund, "warum Salah und Wirtz nicht zusammenarbeiten können. Seit Weihnachten letzten Jahres fällt es Salah schwer, aus dem Spiel heraus Tore zu schießen. Die Frage ist, wie sehr Salah noch in der Lage ist, Spiele zu beeinflussen. Er ist jetzt 32 oder 33 Jahre alt, bei Offensivspielern können sechs Monate einen großen Unterschied machen."