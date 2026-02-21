Crystal Palace befindet sich weiterhin in einem Formtief - vor allem Trainer Oliver Glasner hat einige schwierige Wochen hinter sich. Vorerst darf er aber wohl noch im Amt bleiben. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano.
Vorzeitige Trennung nach Blamage in der Conference League? Zukunft von Oliver Glasner bei Crystal Palace wohl geklärt
Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden im Playoff-Hinspiel in der Conference League gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien, bei dem Glasner im Anschluss an den Schlusspfiff von den eigenen Fans verhöhnt wurde, habe es ein direktes Gespräch zwischen der Vereinsführung von Palace und dem Österreicher gegeben. Dabei habe man trotz der Ergebniskrise der vergangenen Wochen entschieden, vorerst weiter mit dem 51-Jährigen an der Seitenlinie zu arbeiten.
Sollte sich die sportliche Talfahrt jedoch fortsetzen, sei auch eine frühere Trennung nicht ausgeschlossen, heißt es weiter.
Oliver Glasner: "Ich möchte eine neue Herausforderung"
Fest steht hingegen, dass Oliver Glasner Crystal Palace nach der Saison verlassen wird. Das gab der ehemalige Frankfurt-Trainer im Januar auf einer Pressekonferenz bekannt. "Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte", sagte der 51-Jährige. Demnach sei die Entscheidung bereits in der Länderspielpause im Oktober gefallen.
Er habe sich mit dem Vorstandsvorsitzenden Steve Parish "sehr lange unterhalten. Und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde", sagte Glasner: "Wir waren uns damals einig, dass es das Beste ist, dies für uns zu behalten."
Nach historischer Saison: Der schnelle Fall von Oliver Glasner und Crystal Palace
Noch in der vergangenen Spielzeit wurde Glasner in London als Retter gefeiert, nachdem er mit Palace den ersten FA-Cup-Titel der Vereinsgeschichte gegen Manchester City geholt hatte. In dieser Spielzeit ist davon wenig geblieben: Nach einem starken Start liegt man in der Premier League nur noch auf Rang 13, acht Punkte vom Abstiegsplatz entfernt.
Zudem schwelt seit Wochen ein Konflikt zwischen Glasner und Klubchef Steve Parish: Glasner wirft ihm vor, ihn bei Transferentscheidungen nur unzureichend zu unterstützen. Am Sonntag ist Palace in der Premier League beim Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers gefragt.
Oliver Glasner: Seine Statistiken bei Crystal Palace
- Spiele: 101
- Siege: 44
- Unentschieden: 28
- Niederlagen: 29
- Punkte pro Spiel: 1,58