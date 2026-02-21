Vorzeitige Trennung nach Blamage in der Conference League? Zukunft von Oliver Glasner bei Crystal Palace wohl geklärt

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden im Playoff-Hinspiel in der Conference League gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien, bei dem Glasner im Anschluss an den Schlusspfiff von den eigenen Fans verhöhnt wurde, habe es ein direktes Gespräch zwischen der Vereinsführung von Palace und dem Österreicher gegeben. Dabei habe man trotz der Ergebniskrise der vergangenen Wochen entschieden, vorerst weiter mit dem 51-Jährigen an der Seitenlinie zu arbeiten.

Sollte sich die sportliche Talfahrt jedoch fortsetzen, sei auch eine frühere Trennung nicht ausgeschlossen, heißt es weiter.