Der FC Bayern München will sich weiterhin in der Offensive verstärken. Ein Transfer ist aktuell aber noch nicht in Sicht, weshalb jede Menge Alternativen gehandelt werden.

Der Transferpoker um Luis Diaz (FC Liverpool) und Nick Woltemade (VfB Stuttgart) zieht sich wie Kaugummi. Daher schaut sich der FC Bayern München auch nach anderen Spielern auf dem Transfermarkt um. Die Sport Bild berichtet nun von einer ersten Alternative, die deutlich günstiger als die beiden Wunschspieler wäre. Artikel wird unten fortgesetzt