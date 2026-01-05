Bemerkenswerter Transfer eines talentierten Offensivspielers aus Hamburg: Raif Adam wechselt aus der zweiten Mannschaft des HSV in die 2. Bundesliga zum Tabellenzweiten SV Elversberg. Das bestätigten beide Vereine am Montag.
Vor einem Jahr noch Landesliga, nächste Saison Bundesliga? Ehemaliger Baller-League-Spieler wechselt zu einem Zweitliga-Topklub
Raif Adam lief im Dezember 2024 noch in der Landesliga auf
"Raif hat innerhalb weniger Monate bei uns einen großen Sprung gemacht, sich schnell etabliert und für höhere Aufgaben empfohlen", sagte Hamburgs Sportdirektor Claus Costa zu dem Transfer. An Ablöse fließen wohl 400.000 Euro, in Elversberg hat Adam einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.
Der 20-Jährige hat bereits einen interessanten Weg hinter sich: Zur U15 war er vom SV Lurup Hamburg zum HSV gewechselt, nach der U17 war für den Dribbler allerdings Schluss bei den Rothosen. Er ging zum kleineren, aber ambitionierten Hamburger Verein Eimsbütteler TV, spielte dort zwei Jahre in der U19 und schloss sich im Sommer 2024 dann dem Oberligisten SC Victoria Hamburg an. Dort überzeugte er mit 13 Toren in wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen, wollte nach einem halben Jahr aber schon wieder zurück zum Eimsbütteler TV, um mit seinem Ex-Klub um den Aufstieg in die Regionalliga zu spielen.
Inmitten langer Verhandlungen stand Adam Anfang Dezember 2024 auch in einer Partie für die zweite Mannschaft des SC Victoria in der Landesliga auf dem Platz, erzielte beim 5:2-Sieg gegen Altona 93 II zwei Tore. Zurück beim Eimsbütteler TV lief es für Adam nach gutem Start nicht mehr ganz so gut, zudem verpasste man den anvisierten Regionalliga-Aufstieg.
- Imago Images / Hanno Bode
Raif Adam: Aus der Baller League in die Bundesliga?
Währenddessen hatte Adam im Frühjahr 2025 auch einige Auftritte in der Kleinfeldliga Baller League, lief neunmal für Calcio Berlin auf (zwei Tore). Auf dem Großfeld stand im vergangenen Sommer dann ein erneuter Wechsel an, der HSV verpflichtete den Techniker für seine zweite Mannschaft.
Für jene zeigte Adam seither starke Leistungen, wurde schnell Stammspieler und kam in 21 Einsätzen in der Regionalliga Nord auf sieben Tore und sechs Assists. Zudem durfte er immer mal wieder am Training der Bundesligamannschaft teilnehmen, für die er in zwei Testspielen auch auflief.
Nun will sich Adam also gut ein Jahr nach einem kurzen Landesliga-Intermezzo in Elversberg im Profifußball etablieren. Und möglicherweise kann man den gebürtigen Hamburger kommende Saison sogar in der Bundesliga bestaunen, schließlich befindet sich die SVE mitten im Aufstiegsrennen und liegt nach der Hinrunde auf Rang zwei der 2. Bundesliga.
SV Elversberg ist als Sprungbrett für Talente bekannt
"Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-Eins sehr durchsetzungsstark", lobte Elversbergs Sportvorstand Ole Book den Neuzugang. "Er hat in der Regionalliga gezeigt, dass er seine Qualitäten konstant einbringen kann. Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen."
Elversberg hat sich in den vergangenen Jahren mit vielen Beispielen wie etwa Nick Woltemade, Paul Wanner oder Fisnik Asllani den Ruf erarbeitet, jungen Talenten beim Erreichen des nächsten Schrittes in ihrer Karriere sehr gut helfen zu können. Zudem schaffte bei der SVE zuletzt Younes Ebnoutalib, der einen ähnlich verwinkelten Weg in den Profifußball nahm wie Adam, den Sprung nach ganz oben. Der Stürmer wechselte zu Jahresbeginn zu Eintracht Frankfurt, nachdem ihm in der Hinrunde in 17 Zweitliga-Einsätzen für Elversberg zwölf Tore gelungen waren.
Adam hofft auf eine ähnliche Entwicklung. "Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren", sagte er zu seinem Wechsel. Der HSV hat sich übrigens wohl eine Rückkaufoption für den Youngster gesichert, laut Bild könnten die Norddeutschen Adam für eine Ablöse in Höhe von gut zwei Millionen Euro zurückholen.
Raif Adams bisherige Einsätze im Seniorenbereich
- Saison 2024/25: 23 Einsätze für SC Victoria Hamburg in Oberliga und Hamburg-Pokal (13 Tore, 4 Assists)
- Saison 2024/25: 13 Einsätze für Eimsbütteler TV in der Oberliga (2 Tore, 3 Assists)
- Saison 2025/26: 21 Einsätze für Hamburger SV II in der Regionalliga (7 Tore, 6 Assists)