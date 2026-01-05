Vor einem Jahr noch Landesliga, nächste Saison Bundesliga? Ehemaliger Baller-League-Spieler wechselt zu einem Zweitliga-Topklub

"Raif hat innerhalb weniger Monate bei uns einen großen Sprung gemacht, sich schnell etabliert und für höhere Aufgaben empfohlen", sagte Hamburgs Sportdirektor Claus Costa zu dem Transfer. An Ablöse fließen wohl 400.000 Euro, in Elversberg hat Adam einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Der 20-Jährige hat bereits einen interessanten Weg hinter sich: Zur U15 war er vom SV Lurup Hamburg zum HSV gewechselt, nach der U17 war für den Dribbler allerdings Schluss bei den Rothosen. Er ging zum kleineren, aber ambitionierten Hamburger Verein Eimsbütteler TV, spielte dort zwei Jahre in der U19 und schloss sich im Sommer 2024 dann dem Oberligisten SC Victoria Hamburg an. Dort überzeugte er mit 13 Toren in wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen, wollte nach einem halben Jahr aber schon wieder zurück zum Eimsbütteler TV, um mit seinem Ex-Klub um den Aufstieg in die Regionalliga zu spielen.

Inmitten langer Verhandlungen stand Adam Anfang Dezember 2024 auch in einer Partie für die zweite Mannschaft des SC Victoria in der Landesliga auf dem Platz, erzielte beim 5:2-Sieg gegen Altona 93 II zwei Tore. Zurück beim Eimsbütteler TV lief es für Adam nach gutem Start nicht mehr ganz so gut, zudem verpasste man den anvisierten Regionalliga-Aufstieg.