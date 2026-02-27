Von Security zu Boden gerissen: Völlig irre Szenen bei Lionel Messis Gastspiel mit Inter Miami in Puerto Rico

Messi selbst hatte derweil nach Einwechslung in der 70. Minute den Siegtreffer per Elfmeter erzielt. Zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende war er beim deutlichen 0:3 bei Los Angeles FC noch zu keinem Torschuss gekommen und wusste den Fehlstart damit nicht zu verhindern.

"Wir haben uns einfach auf den besten Messi vorbereitet, und wenn du dich auf den besten Messi vorbereitest, musst du rund um den Strafraum Überzahl um ihn herum haben", sagte LAFC-Trainer Marc Dos Santos. Es sei "gut, auf diese Art zu gewinnen."

In der Nacht auf Montag steht das zweite Saisonspiel von Miami und Messi an, wenn der amtierende Champion bei Orlando City gastiert.