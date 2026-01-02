Von der Regionalliga in die Champions League: Deutscher Stürmer könnte nach Sensations-Transfer bald gegen den FC Bayern München spielen

Im Gespräch ist eine Ablösesumme von bis zu 200.000 Euro, die inklusive Boni von Brüssel in das rund 250 Kilometer entfernte Trier fließen sollen. Biondic würde damit zum teuersten Transfer des Viertligisten seit dem Abgang von Matthias Hamann avancieren, der in der Saison 1994/95 für umgerechnet dieselbe Summe zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt war.

Mit zwölf Torbeteiligungen (sieben Tore, fünf Assists) in der Hinrunde hatte Biondic dem Vernehmen nach in den vergangenen Wochen auch das Interesse von weiteren hochklassigen Vereinen geweckt, darunter Holstein Kiel, der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg.