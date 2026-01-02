Ein deutscher Stürmer von Regionalligist Eintracht Trier steht offenbar vor einem Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer Union Saint-Gilloise. Die Rede ist von Mateo Biondic. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano steht der Wechsel kurz vor dem Abschluss. DerTrierische Volksfreund hatte bereits vor dem Jahreswechsel von dem sensationellen Deal berichtet.
Von der Regionalliga in die Champions League: Deutscher Stürmer könnte nach Sensations-Transfer bald gegen den FC Bayern München spielen
Eintracht Trier kassiert wohl Rekordsumme für Biondic
Im Gespräch ist eine Ablösesumme von bis zu 200.000 Euro, die inklusive Boni von Brüssel in das rund 250 Kilometer entfernte Trier fließen sollen. Biondic würde damit zum teuersten Transfer des Viertligisten seit dem Abgang von Matthias Hamann avancieren, der in der Saison 1994/95 für umgerechnet dieselbe Summe zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt war.
Mit zwölf Torbeteiligungen (sieben Tore, fünf Assists) in der Hinrunde hatte Biondic dem Vernehmen nach in den vergangenen Wochen auch das Interesse von weiteren hochklassigen Vereinen geweckt, darunter Holstein Kiel, der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg.
- Getty
Biondic wandelt auf den Spuren von Undav
Dass Union Saint-Gilloise auf den 1,90 Meter großen Rechtsfuß aufmerksam wurde, ist bei genauerem Hinsehen nicht gänzlich überraschend. Wie Partnerklub Brighon & Hove Albion setzen die Belgier bei ihren Transfers gezielt auf Satistiken und Daten, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz und tiefen Analysen erfasst werden, um ein geeignetes Spielerprofil oder Talent ausfindig zu machen.
Auf diese Art und Weise fand im Jahr 2020 auch Deniz Undav, heute gestandener Nationalspieler und Stammspieler beim VfB Stuttgart, den Weg aus der 3. Liga zu Union SG. Dem Wechsel war eine starke Drittliga-Saison beim SV Meppen vorausgegangen. Der Torjäger verhalf den Belgiern erst zur Erstklassigkeit und daraufhin zur Vizemeisterschaft. Brighton schlug zu, ehe der VfB anklopfte. Henok Teklab, der von Preußen Münster aus der Regionalliga West kam, dient als weiteres Beispiel - nach einer schweren Verletzung blieb der ganz große Sprung allerdings aus. Inzwischen spielt er für den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven.
Darf sich Biondic bald in der Allianz Arena zeigen?
Biondic wechselte derweil im Sommer nach zweijähriger Leihe ablösefrei fest vom SC Verl nach Trier (Vertrag bis 2027). In 68 Partien für die Eintracht erzielte der 22-Jährige 20 Treffer und 14 Assists.
Mit Union SG könnte er nun bald in der Königsklasse auflaufen - und sich sofort auf deutschem Boden unter Beweis stellen. Am 21. Januar gastieren die Belgier beim FC Bayern München. Am letzten Spieltag der Ligaphase wartet Atalanta Bergamo. Mit einer Ausbeute von sechs Punkten aus sechs Spielen ist für den derzeit 27. sogar noch der Sprung in die Playoffs möglich.
Die Leistungsdaten von Mateo Biondic bei Eintracht Trier
- Spiele: 68
- Einsatzminuten: 4.013
- Tore: 20
- Assists: 14